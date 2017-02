Demolidas barracas irregulares em cachoeira do Vale do Jiquiriçá.

Cinco barracas que ocupavam irregularmente áreas de preservação permanente na Cachoeira dos Prazeres, localizada no Vale do Jiquiriçá, foram demolidas na quarta-feira (15/02/2017), em uma operação realizada conjuntamente pela Promotoria de Justiça Regional Ambiental do Recôncavo Sul, Prefeitura Municipal de Jiquiriçá, Inema e as Polícias Militar e Rodoviária Federal. A área da cachoeira, localizada no Rio Boqueirão, foi interditada para o turismo em 2014, devido à falta de segurança e aos danos ambientais decorrentes das edificações irregulares na Área de Preservação Permanente. Os problemas foram denunciados em uma ação civil pública proposta pelo MP contra os Municípios de Ubaíra e Jiquiriçá.

O Inema notificou o Município de Jiquiriçá para que fosse promovida a demolição das barracas, mas apenas parte delas foi retirada do local em 2016. O Ministério Público, por meio do promotor de Justiça Julimar Barreto, encaminhou ofício à nova gestão municipal exigindo o cumprimento total da determinação do órgão ambiental, efetivada na operação realizada ontem. “A próxima etapa pleiteada pelo Ministério Público é a elaboração de um projeto urbanístico e paisagístico da área, envolvendo estudos de parceria público-privada, já que a cachoeira situa-se em uma fazenda particular, para que depois seja viabilizada a desinterdição pela Justiça”, afirmou o promotor. A Cachoeira dos Prazeres é o principal atrativo turístico do Vale do Jiquiriçá.