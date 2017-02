Delação detalha ligação de Geddel Vieira Lima com corrupção na Caixa Econômica; confira reportagem do Fantástico

Reportagem do Fantástico revela delação que detalha ligação de…

Reportagem do programa Fantástico, veiculada no domingo (19/02/2017) na Rede Globo de Televisão, revela que o empresário Alexandre Margotto é ligado a operador financeiro do ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha, hoje preso na Operação Lava Jato. O empresário Alexandre Margotto é ligado a operador financeiro do ex-presidente da Câmara dos deputados Eduardo Cunha, preso na Operação Lava Jato.A reportagem do programa Fantástico teve acesso, com exclusividade, à delação premiada do empresário Alexandre Margotto, ligado a Lúcio Bolonha Funaro, que é apontado como operador financeiro do ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha, hoje preso na Operação Lava Jato.A delação foi homologada pelo juiz Vallisney Oliveira, da 10ª Vara Federal de Brasília, revela mais detalhes sobre a suposta ligação do ex-ministro Geddel Vieira Lima com um esquema de corrupção na Caixa Econômica Federal. Revela também o suposto envolvimento do empresário Joesley Batista, dono do grupo J&F, com as operações irregulares no banco.

Publicado por Jornal Grande Bahia em Quinta, 23 de fevereiro de 2017