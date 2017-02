Feira de Santana: definido esquema de segurança para partida entre Fluminense de Feira e Bahia

Fluminense de Feira e Bahia se enfrentam nesta quarta-feira, (21/02/2017), no Joia da Princesa, em Feira de Santana, pelo Campeonato Baiano. A partida vai começar às 21h45 e promete atrair um bom público. O esquema de segurança já está definido para atender a demanda. “A estrutura operacional foi montada para atender a grandes eventos. Os torcedores e jogadores terão segurança especial”, afirma o diretor de Esportes da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, Emerson Brito.

O assunto foi discutido durante reunião na noite desta segunda-feira, 20, com as presenças do secretário de Prevenção à Violência, Mauro Moraes, representantes da Polícia Militar, administrador do Joia, José Fernando dos Santos, e do diretor do Fluminense de Feira, José Francisco Pinto, o Zé Chico.

As torcidas terão acesso ao estádio pelos portões um, dois, quatro e cinco. Enquanto isso, serão abertas as bilheterias um (principal), dois (geral) e cinco (exclusiva para visitantes).

Emerson Brito afirma também que as câmeras de videomonitoramento estão sendo revisadas para garantir seu pleno funcionamento. São 27 equipamentos, além das câmeras que monitoram o lado externo do Joia da Princesa.