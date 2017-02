Conselho aprova projeto do Centro Comercial Popular de Feira de Santana

O Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico aprovou o projeto do Centro Comercial Popular de Feira de Santana, que deverá ser construído em área do Centro de Abastecimento, onde serão instalados 1800 boxes para abrigar os vendedores ambulantes do centro comercial. A apresentação da peça conceitual foi realizada pelo Governo Municipal, na tarde desta quinta-feira, 09, durante reunião com os conselheiros e representantes de diversos segmentos organizados da sociedade, no auditório do Hotel Acalanto.

O equipamento público será construído pelo Governo Municipal através de Parceria Público-Privada (PPP). Além de absorver os feirantes que atual atualmente no Centro da cidade, também cerca de 80 boxes para artesanato, medindo cerca de 20 metros quadrados, todos instalados no pavimento térreo. Já no pavimento superior será construído estacionamento com capacidade para 600 carros e com acesso por elevador. O Centro Comercial será implantado em área de 28 mil metros quadrados.

Destacando a importância do projeto para dinamizar o Centro comercial, o prefeito José Ronaldo de Carvalho afirmou que o Governo Municipal está em condições de começar a construção do equipamento até na primeira semana de abril. E garantiu que, se todas as partes envolvidas e a sociedade apoiarem a iniciativa, enquanto as obras estiverem sendo tocadas os artesãos não ficarão na rua. “A Prefeitura aluga um prédio aqui na Olímpio Vital e dá toda a assistência necessária. O projeto vai beneficiar e resolver o pr4oblema da cidade como um todo”, frisou.

Ao apresentar o novo projeto, o secretário de Trabalho, Turismo e Desenvolvimento Econômico (Settdec), Antônio Carlos Borges Júnior, ressaltou algumas ações que também serão realizadas visando revitalizar ainda mais o Centro de Abastecimento. Dentre elas a reforma e modernização do Galpão da Cebola, cujo projeto será apresentado futuramente.

A princípio, o projeto previa a distribuição dos boxes em dois pavimentos. Entretanto, por sugestão de alguns camelôs que temem falta de movimento de clientes no pavimento superior, a planta foi reestruturada, transferindo o estacionamento para o primeiro andar, o que agradou a todos.