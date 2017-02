Confira estrutura e programação completa do Carnaval 2017 de Salvador

A Prefeitura de Salvador, com coordenação executiva da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secult), por meio da Saltur, é responsável pela organização geral do Carnaval. A operação conta com patrocínio das empresas Skol, Air Europa e banco Itaú, Trident, Avatim, TV Aratu e SBT.

Em 2017, a maior festa de rua do planeta estará ainda mais completa e batendo novos recordes. A cidade terá mais de 700 horas de música, que poderá ser ouvida nos sete circuitos oficiais e em 11 palcos. Só para comparativo, no último ano, relatórios oficiais somam 633 horas. Para soltar o som nas avenidas da cidade é aguardado um total de 12 mil músicos participando da folia.

Circuitos do Carnaval 2017 de Salvador

Osmar (Centro): circuito com 5 km de extensão que engloba o trecho entre o Campo Grande e a Praça Castro Alves. Há blocos que fazem o retorno ao Campo Grande pela Rua Carlos Gomes e outros que seguem o contrafluxo que sai da Rua Chile ao Campo Grande, pela Rua Carlos Gomes.

Dodô (Barra/Ondina): circuito com 4 km de extensão que vai do Largo do Farol, na Barra, até a entrada da Avenida Adhemar de Barros, em Ondina.

Batatinha (Pelourinho): circuito com 500 m de extensão que percorre o Largo do Pelourinho ao Terreiro de Jesus.

Orlando Tapajós (Ondina/Barra): criado em 2016, o circuito acontece no contrafluxo que vai do Morro do Gato, em Ondina, até o Largo do Farol, na Barra.

Sérgio Bezerra (Barra): o circuito percorre o trecho entre o Farol da Barra e o Morro do Cristo, com retorno na Avenida Marques de Leão.

Mestre Bimba (Nordeste de Amaralina): o circuito é realizado da Rua Cristóvão Ferreira em direção à Rua Sítio Caruano.

Riachão (Garcia): criado em referência à passagem do bloco Mudança do Garcia, o circuito compreende o trecho entre o final de linha do bairro do Garcia ao Campo Grande.

Passarela Nelson Maleiro (Campo Grande): a passarela compreende o trecho em frente aos camarotes oficiais e praticáveis de imprensa, em frente ao Teatro Castro Alves.- Centenário Mestre Didi: O Grande Baile Municipal também fará uma homenagem ao centenário de nascimento do Mestre Didi (Deoscóredes Maximiliano dos Santos), a ser completado em 2017.

Circuito Sérgio Bezerra: Também na quarta-feira (22), o Circuito Sérgio Bezerra (Barra) será animado por 28 bandas de sopro e percussão. Ao contrário das edições anteriores, a folia começará mais cedo: às 16h.

Principais novidades

1 – Palco na Barra

Em 2017, o público contará com o Palco Skol, montado em frente ao Largo do Farol da Barra e com programação realizada entre os dias 23 e 28 de fevereiro, a partir da 0h. Dentre as atrações gratuitas estão Gabriel Diniz, Thiaguinho, Psirico, Preta Gil, Avenida Sete, Daniela Mercury e uma atração surpresa a ser divulgada em breve.

2 – Encontro de Trios

Um dos símbolos do Carnaval nas décadas de 1970 a 1990, na Praça Castro Alves, o Encontro de Trios será realizado na quinta-feira (23), no Circuito Dodô (Barra/Ondina). A atração vai encantar o público após a passagem do último bloco.

3 – Decoração Monumental

Em 2017, os artistas plásticos Tatti Moreno, Bel Borba, Maria Adair, Eliana Kertész e Alberto Pitta são os responsáveis por produzir peças inéditas e únicas para homenagear o Carnaval de Salvador. Os engenhos possuem aproximadamente 15 metros de altura, disponíveis em cinco pontos da cidade: Praça Castro Alves, Campo Grande, Barra, Ondina e Rio Vermelho.

4 – Mais atrações sem cordas

Em 2017, são mais de 100 atrações sem cordas nas ruas para reforçar ainda mais o caráter democrático da festa, possibilitando que pessoas de todas as idades possam curtir a folia. Dentre as atrações gratuitas estão a cantora Daniela Mercury, a banda BaianaSystem e Moraes Moreira, que inicia as comemorações pelos 70 anos de idade ao lado do filho Davi Moraes.

Demais atrativos

1 – Carnaval nos Bairros

Os moradores que quiserem curtir a folia pertinho de casa podem aproveitar a programação especial montada pela Prefeitura, dentro do Carnaval nos Bairros. Os shows serão realizados em Cajazeiras (Campo da Pronaica), Periperi (Praça da Revolução), Itapuã (Centro de Atividade do Parque Metropolitano Lagoas e Dunas do Abaeté), Liberdade (Praça Nelson Mandela), Boca do Rio (Parque Poliesportivo), Pau da Lima (Praça Nossa Senhora Auxiliadora), Plataforma (Praça 15 de Abril) e ilhas de Maré, dos Frades e de Bom Jesus dos Passos. São mais de 100 atrações e mais de um milhão de pessoas previstas para os dias de festa. As atrações para os pequenos começam às 16h, com o Bailinho Infantil, e a partir das 19h é a vez da galera curtir grandes nomes da folia.

2 – Furdunço na Folia

Depois do pré-Carnaval no Circuito Orlando Tapajós (contrafluxo Barra-Ondina), o Furdunço volta a animar o público com 22 atrações no Circuito Osmar (Centro) na sexta-feira (24), a partir das 15h.

3 – Pôr do Sol na Castro Alves

Sucesso em 2016, o Pôr do Sol na Praça Castro Alves contará com a animação da banda BaianaSystem e convidados, no domingo (26), a partir das 17h.

4 – Palco do Rock

Na 23ª edição, o Palco do Rock muda de lugar este ano e acontecerá na Praça Wilson Lins, na Pituba, de 25 a 28 de fevereiro, a partir das 19h. O evento reúne atrações locais, nacionais e internacionais do gênero e é considerado um dos principais festivais de rock alternativo do Brasil.

5 – Palco do Samba

A Praça da Cruz Caída, próxima à Praça da Sé, será novamente palco do Palco do Samba, com shows a partir das 19h.

6 – Palco Multicultural

Bandas de diferentes estilos como o hip hop, reggae e arrocha estarão presentes no Palco Multicultural, com programação a ser iniciada a partir das 18h, no Terreiro de Jesus.

7 – Vila Infantil

Na Vila Infantil, a ser montada na Praça 2 de Julho, no Campo Grande (Circuito Osmar), a criançada poderá aproveitar diversas atividades como contação de histórias, circuito de minibike e shows.

8 – Vilas Gastronômicas

O público poderá conferir sabores diferentes com as Vilas Gastronômicas, a serem disponibilizadas em três pontos no Circuito Dodô. Na Barra, estarão localizadas ao lado do Farol da Barra e na Rua Airosa Galvão. Em Ondina, o público aproveitará os food trucks na Rua Nossa Senhora de Fátima, ao lado do Instituto Social da Bahia (Isba).

9 – Beco das Cores Trident

De 25 a 28 de fevereiro, a folia contará também com DJ’s para animar a esquina da Ruas Dias D’Ávila com a Avenida Oceânica, na Barra (Circuito Dodô). O Beco das Cores Trident será dedicado à música eletrônica e à diversidade, com apresentações que acontecem no intervalo da passagem dos blocos, das 19h à 0h.

10 – Desfile de Fantasia

A Praça Castro Alves será palco do Desfile de Fantasia de Luxo e Originalidade. O evento acontece no dia 27 de fevereiro (segunda-feira), a partir das 19h.

Outras informações

Mais de 300 apresentações para o folião pipoca

Mais de 300 entidades confirmadas

Mais de 700 horas de música

750 mil turistas aguardados

Posto de Atendimento ao Turista no Elevador Lacerda

Quatro equipes itinerantes para atendimento ao turista

Receptivo turístico com 30 recepcionistas

R$30 milhões em investimento privado para a folia

R$1,5 bilhão em movimentação de negócios

250 mil empregos temporários gerados

97% de ocupação hoteleira (estimativa)

SAÚDE

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS), visando garantir assistência à população presente no Carnaval de Salvador, montará uma estrutura de 11 Módulos Assistenciais (postos de saúde) funcionando 24 horas nos circuitos oficiais. Essas unidades de atendimento contarão com um total de 130 leitos para atendimento aos pacientes clinicamente instáveis, sendo 11 leitos tipo UTI, além da retaguarda de atendimento do Samu 192 e unidades de emergência/hospitais.

Os postos tipo IV, com capacidade para 20 leitos, serão instalados em locais de maior concentração de foliões e, consequentemente, ocorrências. O tipo III oferecerá 15 leitos, o tipo II 10 leitos e o tipo I cinco leitos. Todos contarão com um leito de estabilização, com equipamentos de suporte avançado. Para otimizar a assistência das pessoas que sofrem fraturas faciais durante o Carnaval, diminuindo os riscos para o paciente, a estrutura assistencial contará com cinco equipes de cirurgiões bucomaxilofacial.

Estarão ainda de prontidão 56 ambulâncias, oito motolâncias e veículos de suporte avançado Samu para remoção rápida de casos de urgência. Outras 14 unidades municipais fixas de Pronto-Atendimentos e uma Emergência Odontológica, no Dique do Tororó, funcionarão como retaguarda com assistência 24 horas durante a festa.

A estrutura conta com um quadro de recursos humanos que contempla mais de 10 categorias profissionais como médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, higienizadores, administrativos, gestores de informação, assistência social, auxiliares de enfermagem, recepcionistas, motoristas e cirurgiões, contabilizando cerca de 5.300 plantões durante os dias de folia com mais de 1.400 profissionais envolvidos, sendo 170 médicos.

Já a Vigilância Sanitária terá 12 praticáveis fixos espalhados pelos circuitos com o objetivo de otimizar a fiscalização dos carros de apoio e dos trios elétricos, camarotes, além do comércio formal e informal de alimentos. O trabalho dos fiscais visa evitar surtos alimentares e intoxicações causados pelo consumo de produtos sem as adequações sanitárias exigidas por lei.

Outra ação importante promovida pela SMS será a de enfrentamento às doenças sexualmente transmissíveis (DSTs) e Aids. A estratégia do Programa Fique Sabendo visa incentivar a detecção precoce das (DSTs) através da realização de testes rápidos. Os serviços serão oferecidos gratuitamente ao público através de duas unidades: no Multicentro Carlos Gomes e num módulo montado exclusivamente para estratégia na Rua Dias D’Avila, próximo ao Farol da Barra. Equipes de rua também auxiliarão na prevenção com a distribuição gratuita de 2 milhões de preservativos aos foliões.

Para prevenir que baianos e turistas contraiam doenças através do consumo de água imprópria durante o Carnaval, a Vigilância em Saúde Ambiental (Visamb) também atua fiscalizando camarotes, hotéis, pousadas, lanchonetes, restaurantes, postos de saúde e pontos de distribuição instalados pela Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa) nos circuitos oficiais. A Visamb promove ainda o monitoramento do ar através do projeto Vigiar, que permite acompanhar os níveis de poluentes em suspensão nos pontos de maior concentração de pessoas. O projeto tem intensificado as fiscalizações nos principais estabelecimentos que têm sido alvo de denúncias oriundas da comunidade por emitir indiscriminadamente poluentes no ar como padarias, churrascarias, pizzarias e fábrica de tintas. Já a Vigilância Sanitária fixará dez praticáveis, além de dois pontos de apoio espalhados estrategicamente pelos circuitos oficiais com objetivo de garantir, principalmente, a qualidade dos alimentos comercializados durante a folia e o descarte correto dos dejetos dispensados pelos trios elétricos e carros de apoio.

Para o enfrentamento das arboviroses, agentes de combate às endemias e técnicos da Vigilância Epidemiológica estarão de plantão nos dias da festa para notificação de casos suspeitos de dengue, zika vírus, chikungunya e febre amarela, bem como, a realização do bloqueio imediato dos focos do Aedes aegypti na região das possíveis ocorrências.

SERVIÇOS PÚBLICOS

# COMÉRCIO INFORMAL#

A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) atuará com um efetivo de aproximadamente mil agentes, além da Guarda Municipal, para fiscalização e ordenamento do comércio informal na festa, coibindo irregularidades como atuação de pessoas não-licenciadas e de materiais proibidos para comercialização, a exemplo de produtos acondicionados em vidro ou servidos em espetos. Foram disponibilizados 10 mil postos de trabalho para o comércio informal; 2.500 licenças (isopor grande/ pequeno); 500 licenças diversas (food-truck, baianas de acarajé, carrinhos diversos (pipoca, sorvete, mingau, água de coco e outros), além de barracas.

# LIMPEZA #

A Empresa de Limpeza Urbana de Salvador (Limpurb), vinculada à Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), atuará com equipes especiais que estarão envolvidas na limpeza da cidade. A equipe contará com 3.103 colaboradores, 210 equipamentos, 14 cooperativas e uma associação de catadores em parceria com o órgão. Serão 2.613 sanitários químicos e 74 climatizados.

# ILUMINAÇÃO#

A Diretoria de Iluminação Pública (DSIP) disponibilizou um esquema específico para o Carnaval, contemplando os circuitos oficiais da festa e os bairros que terão programação para o evento. Os projetos das instalações de Carnaval são concebidos tendo em vista toda questão estética, levando em consideração também problemas como ofuscamento e interferências com outros tipos de estrutura presentes no evento. A iluminação é padronizada tendo o mesmo perfil ao longo dos circuitos. Serão mais de 3 mil projetores de 400 a 1000w e cerca de 3 mil luminárias “Low By”, representando 4% a mais de iluminação na cidade.

# SALVA-VIDAS #

A Coordenação de Salvamento Marítimo de Salvador (Salvamar) contará com 240 homens e 40 postos fixos, dispostos entre Jardim de Alah até Ipitanga. A ação começou na última terça-feira (14) e vai até quarta-feira de cinzas (01), da Barra até Ipitanga, utilizando equipes volantes e suportes como dois jet skis, um barco e oito veículos. No circuito Barra/Ondina, são dois postos elevados e mais 7 pontos de salvamento (espalhados na areia) entre a Barra e Ondina. Os nove postos funcionam 24 horas. Já entre Jardim de Alah até Ipitanga, a operação deve acontecer até as 20h, garantindo segurança aos banhistas também no período da noite.

# GUARDA MUNICIPAL #

A Guarda Civil Municipal (GCM) é responsável pela segurança ao cidadão e proteção do patrimônio público, através de ações de prevenção à violência. O efetivo de cerca de 1.000 agentes dará apoio aos diversos órgãos municipais. O órgão atuará ainda, por meio da Coordenadoria de Prevenção, com distribuição de pulseiras de identificação para crianças e panfletos com dicas de seguranças.

Também são feitas ações de colaboração aos órgãos do governo do estado, como a Secretaria de Segurança Pública (SSP) e polícias Militar e Civil. Ações de monitoramento, em áreas cobertas por câmeras, dentro e fora do circuito, para proteger as praças e logradouros da cidade, serão realizadas a partir de Centro de

Operações e Inteligência (COI).

TRABALHO, ESPORTES E LAZER

A Secretaria Municipal de Trabalho, Esportes e Lazer (SEMTEL) realiza um projeto especial no Carnaval de Salvador 2017. O Bailinhos de Lazer será realizado entre os dias 23 e 28 de fevereiro, com diversas atividades voltadas para o público infantil. O objetivo é proporcionar o acesso democrático aos bailes infantis e atividades lúdicas, através do Projeto Ruas de Lazer que, com uma estrutura adequada, visa promover a inclusão social.

O Bailinhos de Lazer será realizado em diferentes bairros da capital baiana, com bandas de fanfarra, distribuição de Kits carnavalescos (espuma, confete, serpentina, colar havaiano, mascara, mamãe sacode, apito, tinta para cabelo, bolinha de sabão) e, claro, o projeto Ruas de Lazer, que oferece para as crianças cama elástica, futebol, Vôlei, basquete, totó, oficina de pintura, dominó e baralho.

Programação*

Dia 23/2 (quinta-feira): São Tomé de Paripe – Praça da orla

Dia 24/2 (sexta-feira): São Caetano – Praça de São Caetano

Dia 24/2 (sexta-feira): Liberdade – Plano Inclinado

Dia 25/2 (sábado): Ribeira – Orla

Dia 26/2 (domingo): Itapuã – Petromar

Dia 27/2 (segunda-feira): Cajazeiras X – Campo da Pronaica

Dia 28/2 (terça-feira): Narandiba – Rótula do Juliano Moreira

Dia 28/2 (terça-feira): Pau da Lima – Praça de Colina de Pituaçu

*OBS: Sujeita a alteração

# DEFESA DO CONSUMIDOR #

Para garantir os direitos dos cidadãos já previstos no Código de Defesa do Consumidor (CDC), a Diretoria de Ações de Proteção e Defesa do Consumidor de Salvador (Codecon) vai promover no período do Carnaval uma série de inspeções em estabelecimentos localizados nos circuitos da festa com intuito de inibir irregularidades e o descumprimento das normativas. A ação pretende evitar possíveis vícios de comerciantes como a venda de produtos com prazo de validade vencido ou sem etiqueta de preço afixada e itens mal acondicionados.

A Operação Carnaval, que tem caráter educativo e fiscalizatório, será realizada por agentes do Setor de Fiscalização (Sefis) do órgão. Para a operação, serão instalados quatro postos de atendimento ao cidadão e um balcão de informações. Através destes postos, será possível esclarecer dúvidas sobre leis consumeristas e solicitar orientações.

Postos operacionais

Circuito Osmar: Rua Chile e no Campo Grande, das 8h às 18h.

Circuito Dodô: Barra e Ondina, das 8h às 23h.

Balcão do Consumidor: Elevador Lacerda, das 8 às 18h.

MOBILIDADE

# TRÂNSITO #

A Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador) desenvolve ações educativas, coleta de dados de acidentes e elaboração de estatísticas, operação e fiscalização de trânsito. Para o Carnaval de Salvador 2017, o plano operacional inclui inovações e aperfeiçoamentos, e engloba implementação de mudanças temporárias necessárias no trânsito para melhor mobilidade da população e de turistas que participam da folia.

Dentre as atividades a serem realizadas está a restrição à circulação e estacionamento de veículos no entorno dos circuitos do Carnaval. Também tem como intuito ampliar a oferta de vagas nos estacionamentos remotos, proporcionando assim melhorias significativas na mobilidade. A medida promove o aumento da velocidade média do transporte coletivo, principalmente nas avenidas Centenário, Anita Garibaldi, Oceânica e Reitor Miguel Calmon (Vale do Canela).

Postos de atendimento ao cidadão

Shopping Salvador – horário de funcionamento do shopping

Salvador Norte Shopping – horário de funcionamento do shopping

Transalvador (Vale dos Barris)

Zoneamento

A Transalvador criou cinco zonas de restrição à circulação no entorno dos circuitos, com acesso permitido para moradores, a partir das 13h, apenas com uso de credenciais em formato adesivo diferenciadas pelas cores vermelha, roxa, amarela, marrom e verde. Os adesivos devem ser colados no para-brisa dos veículos, permitindo os acessos específicos para cada zona. Entre 5h e 13h, haverá circulação livre nas áreas de restrição, exceto para os veículos que farão carga e descarga, que seguirão o horário regulamentado pela portaria do Carnaval.

Zonas e acessos

1) Zona Vermelha: Avenida Oceânica, trecho compreendido entre a Av. Adhemar de

Barros e o Farol da Barra, Largo do Farol, Rua Marques de Leão, Rua Afonso Celso, Avenida Sete de Setembro, trecho compreendido entre o Largo do Farol e o Porto da Barra, Morro do Gavazza e ruas transversais, Rua Marquês de Caravelas, trecho entre a Av. Oceânica e a Rua Miguel de Burnier, Rua Francisco Otaviano, Rua Professor Fernando Luz, Rua Leoni Ramos, Rua Airosa Galvão, Rua Artur Neiva, Rua Morro do Escravo Miguel, Rua Roschild Moureira e adjacências (lado da praia).

Acesso – Curva da Paciência, Avenida Oceânica, Av. Centenário e Av. Princesa Izabel, conforme local da residência.

2) Zona Roxa: Barra (excluindo os logradouros constantes na zona vermelha), Graça (lado da Orla), Av. Centenário (sentido orla) e Vitória, excluindo o Corredor).

Acesso – Av. Centenário, Av. Euclides da Cunha ou Rua da Graça, conforme local da residência.

*** As residências localizadas na Av. Princesa Leopoldina e parte da Av. Princesa Isabel receberão adesivo, mas só haverá barreiras de trânsito a partir da Rua Oito de Dezembro.

3) Zona Amarela: Av. Centenário (sentido Barris), Morro do Calabar, Jardim Apipema, Morro do Gato, Sabino Silva, Largo do Camarão (Rua José Mirabeau Sampaio, R. Álvaro Augusto da Silva, Dr. João Garcês Fróes, Rua Professor Clementino Fraga).

Acesso – Av. Centenário, Avenida Oceânica ou Av. Garibaldi, conforme local da residência.

4) Zona Marrom: Avenida Adhemar de Barros e adjacências, Avenida Oceânica trecho entre o ISBA e a Curva da Paciência, Rua Euricles de Matos, Rua Vila Matos e Travessa Bartolomeu de Gusmão.

Acesso – Avenida Oceânica ou Avenida Garibaldi, conforme local da residência.

5) Zona Verde: Corredor da Vitória, Campo Grande (Praça Dois de Julho), Rua Banco dos Ingleses, Rua Araújo Pinho e transversais, Largo Dois de Julho e adjacências.

Acesso – Vale do Canela ou Av. Contorno, conforme local da residência.

Trânsito Livre

A concessão de Trânsito Livre é feita através de autoadesivos e destinada a veículos de serviços públicos e particulares, conforme critérios estabelecidos pela Transalvador. A solicitação deverá ser feita através do site www.mobilidadenocarnaval.salvador.ba.gov.br.

Principais interdições

Circuito Sérgio Bezerra (Barra)

– Localização: Farol da Barra ao Clube Espanhol

– Interdição: Avenida Sete de Setembro, trecho compreendido entre o Porto da Barra e a Avenida Oceânica, nas imediações do Clube Espanhol.

– Data: 22 de fevereiro

– Horário: 15h do dia 22/2 às 4h do dia 23/2

Circuito Dodô (Barra/Ondina)

– Interdição: Do Largo da Vitória à Adhemar de Barros

– Desvios de tráfego: Largo da Vitória, Av. Princesa Isabel, Curva da Paciência, Av.

Anita Garibaldi x Av. Adhemar de Barros e Av. Centenário altera do segundo retorno.

– Data: 23 de fevereiro a 1º de março

– Horário: 4h do dia 23/2 às 13h do dia 1°/3.

Circuito Osmar (Centro)

– Interdição: do Campo Grande à Praça Castro Alves

– Desvios de tráfego: Largo da Vitória, Politeama, Comércio, Contorno, Av. Joana

Angélica e Rua Chile.

– Data: 23 de fevereiro a 1º de março

– Horário: 12h do dia 23/2 às 13h do dia 1º/3.

Circuito Batatinha (Pelourinho)

– Interdição: da Rua Chile ao Terreiro de Jesus

– Desvios de tráfego: Rua Chile, Ladeira da Praça, Taboão.

– Data: 23 de fevereiro a 1º de março

– Horário: 12h do dia 23/2 às 13h do dia 1º/3.

Ruas com alteração no sentido de tráfego

Inversão do sentido de tráfego nas ruas Miguel Burnier e do Recife – para viabilizar o acesso dos moradores ao Jardim Brasil e área próxima ao Supermercado Bompreço.

Rua Barão de Itapuã e Rua Cezar Zama – Inversão do sentido de tráfego para viabilizar o acesso a Rua Professor Lemos Brito (Morro do Gavazza).

Rua Barão de Sergy – Inversão do sentido de tráfego para viabilizar o acesso de moradores à referida rua, a partir do Porto da Barra, e reduzir o fluxo de veículos na Orla, em função da arrumação dos trios elétricos.

Rua Macapá – Inversão do tráfego de veículos para viabilizar o acesso dos residentes e o sentido ao Alto de Ondina.

Rua Juiz Rosalvo Torres – Sentido único de tráfego entre o novo acesso e a interseção com a Av. Centenário (barraca de frutas).

Rua com sentido duplo de circulação

Rua Augusto Frederico Schmidt – a referida rua ficará com acesso através da Rua Belo Horizonte e restrito a moradores (acesso local).

Avenida Sete de Setembro, trecho compreendido entre a Rua Afonso Celso e Porto da Barra – para viabilizar o aceso aos moradores do referido trecho.

Rua Afonso Celso – da interseção com a Rua Professor Lemos de Brito à interseção com a Avenida Sete de Setembro.

Rua Euricles de Matos – incluindo trecho entre a Tv. Garibaldi e a Vila Matos – Para viabilizar o acesso aos moradores da referida rua.

Sinalização

A sinalização será reforçada com placas, faixas, banners e painéis com mensagens variadas (PMV’s) nas seguintes vias:

– Av. Centenário: Sinalização que o acesso será limitado aos veículos credenciados.

– Avenidas Oceânica, Centenário, Anita Garibaldi e Euclides da Cunha: Sinalização informando as restrições de acesso de veículos.

– Serão implantadas placas, faixas e banners nas principais vias de acesso aos circuitos, proibindo o estacionamento de veículos, no entorno dos circuitos Dodô/Osmar e Batatinha.

Operação Carga e Descarga

Dia 23/2, das 6h às 13h (Circuito Dodô – Barra/Ondina) e das 6h às 15h (Circuito Osmar – Centro)

Dias 22 a 28/2 (exceto dia 23), das 6h às 9h30 (Circuito Dodô – Barra/Ondina e Circuito Osmar – Centro)

Dia 1º/3, das 6h às 9h30 (Circuito Dodô – Barra/Ondina e Circuito Osmar – Centro)

Locais de acessos para caminhões – operação de abastecimento

Av. Vale dos Barris

Avenida Oceânica, Curva da Paciência

Ladeira da Montanha

Barreiras de trânsito

Circuito

Dodô

Osmar

Total

Barreiras fixas

39

13

52

Barreiras móveis

31

22

53

Total

70

35

105

Estacionamentos Zona Azul

Estão sendo oferecidas 2.890 vagas rotativas de estacionamento em Zona Azul, ao preço único de R$20.

1) Marginal da Avenida Anita Garibaldi, acesso à Federação

2) Avenida Anita Garibaldi, sentido Centro, Trecho entre o Hospital Jorge Valente e o Monumento a Clériston Andrade, incluindo as marginais

3) Avenida Anita Garibaldi, sentido Rio Vermelho, trecho a partir da Alameda Guedevile

4) Avenida Estados Unidos

5) Avenida da França

6) Rua Portugal

7) Rua da Conceição da Praia

8) Rua da Mouraria

9) Avenida Joana Angélica/UCSAL – entre o IPS e a Rua Nova do Paraíso

10) Rua da Salete

11) Ladeira do Salete

12) Vale dos Barris

13) Rua Comendador José Alves Ferreira

14) Rua Professor Paulo Almeida (atrás da GTRAN)

15) Ladeira da Fonte (Concha Acústica)

16) Rua Professor Aristides Novis, São Lázaro – Federação

17) Av. Reitor Miguel Calmon (Vale do Canela) – trecho entre Colégio Odorico Tavares e a Concessionária Marvel

18) Rua Juiz Rosalvo Torres, Marginal da Av. Centenário, sentido Barris

19) Rua Sabino Silva, em ambos os sentidos, a partir do primeiro retorno sentido Ondina

20) Avenida J. J. Seabra, trecho entre o Terminal Aquidabã e o Mercado São Miguel

Lei Seca

As ações de combate à alcoolemia no trânsito (Lei Seca) contarão com oito etilômetros (bafômetros) e 25 guinchos à disposição, com atuação de 22 agentes de trânsito por blitz. As blitze serão realizadas de dia e à noite, entre 22 e 28 de fevereiro, em diferentes horários, nas proximidades dos circuitos e carnavais nos bairros. Serão fiscalizados condutores profissionais e não-profissionais.

# TRANSPORTE #

A Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) é responsável pela organização e fiscalização do transporte coletivo de Salvador durante a folia. A operação especial acontece entre os dias 22 de fevereiro e 1º de março. Para controle e fiscalização do transporte, a Semob contará com seis bases operacionais em pontos estratégicos com cerca de 870 prepostos com 40 viaturas, que estarão trabalhando nas ruas e no Centro de Controle Operacional (CCO).

Como novidade este ano, a partir da quinta-feira (23), será realizada a implantação da linha Lapa/Calabar “Transfer” que contará com 36 veículos. A operação será 24h, a partir de 5h de 23 de fevereiro até às 10h da Quarta-feira de Cinzas (1º/3), de forma gratuita da Estação Lapa até o Calabar. Esta será a única linha de ônibus que deverá circular na Avenida Centenário durante a folia.

Também será criada a linha E106 Ondina X Costa Azul com o seguinte itinerário: Ondina; Rua da Paciência; Lgo. da Mariquita ; Av. Amaralina; Av. Otávio Mangabeira; Costa Azul; Retorno (próximo ao Bambara) ; Rua Fernando Menezes Góes; Av. Manoel Dias da Silva ; Rua Visconde de Itaboraí ; Rua Osvaldo Cruz ; Largo

da Mariquita; Rua João Gomes; Rua da Paciência; Ondina.

Ônibus

2.600 coletivos atuarão em três faixas de horário: das 5h às 13h (50% da frota); de 13h01 às 21h (60% da frota); e das 21h às 5h do dia seguinte (70% da frota).

140 linhas terão operação especial 24h

12 mil rodoviários atuarão na festa

Expresso Carnaval

Frota de 50 veículos que sairão do Salvador Shopping e do Salvador Norte Shopping a cada 15 minutos

Motoristas podem estacionar os veículos nesses shoppings

Tarifa: R$25 (ida e volta) por pessoa

Local de aquisição dos tickets: postos do Salvador Norte Shopping, Salvador Shopping e no site www.expressosalvador.com.br.

Aberto aos foliões em geral

Quatro pontos de parada: 1) Salvador Shopping – Ondina: Parada em Ondina, no ISBA; 2) Salvador Shopping-Barra: Paradas na sede da Transalvador (Barris) e na Av. Centenário (atrás do Vitória Center); 3) Salvador Norte Shopping-Barra: Paradas na sede da Transalvador (Barris) e na Av. Centenário (atrás do Vitória Center); e 4) Salvador Norte Shopping-Garibaldi: Parada na Av. Garibaldi (Instituto de Geociências).

Subsistema de Transporte Especial Complementar (STEC)

45 linhas das 4h à 0h

Locais atendidos: Vale do Canela, Avenida Garibaldi e Praça Cayru, com roteiros para Paripe, Ceasa, São Cristóvão, Periperi, Cajazeiras, Itapuã e Brasilgás

Frota reguladora nas estações da Lapa, Pirajá, Mussurunga e Barroquinha

Pontos especiais nas avenidas Garibaldi, Centenário e Reitor Miguel Calmon, além da Praça Cayru

Táxis

7,3 mil táxis atenderão aos foliões, com autorização de cobrança de Bandeira 2 a partir das 18h de 23 de fevereiro às 12h de 1º de março.

Corredores exclusivos: Um dos corredores exclusivos de táxi fica na Av. Oceânica, entre curva da Paciência e a Praça do Sol, com desvio para a Rua Senta Pua. O outro está localizado na Av. Centenário, entre o retorno compartilhado em frente ao Habib´s até o último retorno próximo à Rua Miguel Bouriner. Todos os táxis que adentrarem essas vias deverão acessar as faixas exclusivas para embarque e desembarque de passageiros.

Pontos de táxi

Vale do Canela (Viaduto Menininha do Gantois) Avenida Joana Angélica (Colégio Central) Politeama de Cima (em frente ao Instituto Feminino da Bahia) Estação da Lapa (parte interna) Terminal da Barroquinha (ao lado do posto policial) Rua do Tijolo (ao lado do Viaduto da Sé) Ondina (Praça do Sol/próximo ao Colégio ISBA) Rua Edgard da Mata (perpendicular à Avenida Adhemar de Barros) Avenida Centenário (ponto último retorno / próximo a Rua Airosa Galvão) Praça Cairu (em frente ao Elevador Lacerda) Rua Gabriel Soares (perpendicular à Ladeira dos Aflitos) Ladeira do Taboão (próximo à Praça do Pelourinho) Porto da Barra (Rua Barão de Sergy, próximo ao Hotel Sol Barra) Avenida Anita Garibaldi (saída da Rua Agnelo de Brito) Avenida da França (próximo ao Galpão 7 – Codeba)

Ascensores

Elevador Lacerda: funcionamento gratuitode 0h do dia 23 de fevereiro às 12h do dia 1º de março.

Planos Inclinados Gonçalves e Pilar: funcionamento nos dias 23 e 24 de fevereiro, das 7h às 19h, e no dia 26 de fevereiro, das 7h às 13h, quando será fechado e reaberto no dia 1º de março, a partir das 12h.

Contato

WhatsApp: (71) 99977-5135 para informações, reclamações e sugestões

Aplicativo CittaMobi no App Store e Google Play, com informações sobre linhas de ônibus para Carnaval e linhas convencionais, pontos de táxi e barreiras de trânsito

Site: www.mobilidadenocarnaval.salvador.ba.gov.br

Integra: (71) 4020-1550 para informações sobre coletivos

OBRAS PÚBLICAS E MANUTENÇÃO

A Secretaria Municipal de Manutenção (Seman) integra a Operação Carnaval 2017 em conjunto com os demais órgãos municipais, onde se destacam os serviços preventivos e corretivos nos circuitos oficiais do Carnaval de Salvador 2017, Carnaval dos Bairros 2017, vias de acesso aos circuitos festivos e/ou em áreas determinadas pela Coordenação Geral do Carnaval. Durante a Operação Carnaval também serão continuados os serviços e ações emergenciais em toda a cidade. Serão realizadas vistorias de forma permanente durante as festas em todos os circuitos, ruas e avenidas de acesso, e nos bairros com programação oficial.

Ações

Desobstrução e recuperação das redes de drenagem pluvial (limpeza de caixas de sarjeta, caixas de passagem, poços de visita, limpeza de calhas e remoção de expurgo).

Manutenção e substituição dos equipamentos drenantes (placas de concreto, grelhas de caixas de sarjeta e tampões).

Proteção dos equipamentos e monumentos públicos com instalação de tapumes (Tapumagem).

Operação Tapa Buracos

Atendimento emergencial nos casos de alagamento, escoramento e isolamento das marquises, em conjunto com a CODESAL.

Poda e erradicação preventiva de árvores.

Desmontagem e montagem dos equipamentos de mobiliário urbano necessários para a realização do evento.

Manter equipes durante todo período da operação carnaval em plantões de 24h.

Postos operacionais

SEMAN/DOP (Diretoria De Operações – Avenida Cônego Pereira, s/n – Sete Portas – Fone 71 3202-4651)

SEMAN/DESAL (BR-324, KM 8.5, Porto Seco Pirajá – Fone 71 3202-4805).

DESENVOLVIMENTO E URBANISMO

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur) é responsável pelo licenciamento e fiscalização das instalações dos camarotes, praticáveis, arquibancadas e similares em áreas públicas ou privadas, aspectos de segurança contra incêndio e pânico, exibição de publicidade e exercício de atividades provisórias (bar, balcão, estacionamento e afins) e o nível de emissão sonora. Além disso, a Sedur vai vistoriar instalação em áreas verdes e descarte final de produtos e alimentos e realizar o monitoramento de trios elétricos para evitar descartes de produtos no mar. O órgão contará com mais de 300 profissionais (engenheiros de segurança e ambiental, arquitetos, técnicos, fiscais e pessoal de apoio).

Edifício – Sede (licenciamento) – Avenida Antônio Carlos Magalhães, 3244 – Iguatemi – Edfício Empresarial Thomé de Souza. Equipes vão atender a denúncias sobre obras e atividades irregulares, poluição sonora e ambiental, além de publicidade irregular.

Base Operacional e Equipe de Comando

Barra – Rua Airosa Galvão, em frente ao Shopping Barra Campo Grande – Praça 2 de Julho Castro Alves – Praça Castro Alves, ao lado do Espaço Glauber Rocha Ondina – Sabino Silva, Largo do Camarão

PROMOÇÃO SOCIAL E COMBATE À POBREZA

A Secretaria Municipal de Promoção Social e Combate à Pobreza (Semps) vai atuar com cerca de 370 profissionais, distribuídos em equipes formadas por assistentes sociais, psicólogos, pedagogos, educadores sociais e pessoal de apoio, nos Espaços de Convivência, no serviço de Abordagem Social e nos Camarotes Inclusivos. Os objetivos são identificar e evitar situações de vulnerabilidade e risco social, como o trabalho infantil e a exploração sexual infanto-juvenil, e ofertar locais seguros e confortáveis para que idosos e pessoas com deficiência possam participar da festa.

A atuação da Semps, com o objetivo de garantir a proteção social e combater violação de direitos contra crianças e adolescentes durante o Carnaval de Salvador, através de ações articuladas com o poder público e sociedade civil organizada, estará apoiada em cinco eixos: abordagem e cadastramentos das crianças e adolescentes e seus familiares identificados em situação de trabalho infantil; inclusão dessas famílias em serviços e benefícios socioassistenciais; campanha de sensibilização da sociedade sobre as consequências do trabalho infantil e da exploração sexual de crianças e adolescentes; encaminhamento de crianças e/ou adolescentes para os espaços de convivência temporários; e colocação de pulseiras de identificação em crianças que estejam nos circuitos da folia, na companhia de pais ou responsáveis.

Serviços ofertados:

Abordagem Social:

Contará com um efetivo de 10 equipes no circuito Barra/Ondina e outras 10 no Circuito Centro, o que totaliza, aproximadamente, 80 profissionais envolvidos diretamente na atividade durante os dias da festa.

O Serviço de Abordagem Social será ofertado de forma continuada e programada, com a finalidade de realizar a busca ativa que identifique, nos territórios, a incidência de trabalho infantil, exploração sexual de crianças e adolescentes, situação de rua, dentre outras violações de direitos. Este serviço buscará não só a resolução de necessidades imediatas, como também a inserção na rede socioassistencial e nas demais políticas públicas na perspectiva da garantia de direitos.

Para o acolhimento de crianças e adolescentes nos Espaços de Convivência é necessária a presença de pais, responsáveis ou Conselheiro Tutelar. Ao chegar ao local, o pai ou responsável assinará termo de responsabilidade, contendo necessariamente sua identificação e endereço completo, que será encaminhado em conjunto com Relatório Social para o Conselho Tutelar, Juizado da Infância e Juventude e Ministério Público. A criança ou adolescente poderá permanecer no local até 13 horas da quarta-feira de cinzas. Após esse horário, os mesmos serão encaminhados ao Conselho Tutelar.

Espaços de Convivência

O acolhimento institucional temporário, para filhos de vendedores ambulantes que estarão trabalhando nos circuitos da festa, será realizado em quatro Espaços de Convivência, com capacidade para 70 acolhidos cada, distribuídos em pontos estratégicos, que funcionarão das 13h da quinta-feira (23 de fevereiro) até 13h da quarta–feira de cinzas (01 de março). Nos espaços serão desenvolvidas atividades educativas e lúdicas pela equipe multiprofissional, com temáticas do carnaval, para que os acolhidos não se sintam isolados da festa, além do fornecimento de 06 (seis) refeições diárias, serviço de higiene pessoal e dormitório.

Localização:

Circuito Centro

Colégio Estadual Mario Augusto Teixeira de Freitas (End. Rua da Mangueira, nº 20 – Nazaré) – 7 a 17 anos.

Escola Estadual Senhor do Bonfim (Rua General Labatut, s/n, Barris) – 0 a 6 anos.

Circuito Barra/Ondina

CIAC – Centro Integrado de Atendimento Criança e Adolescente Ondina (Alto de Ondina) – ao lado do Batalhão Águia – 7 a 17 anos.

Creche Calabar – CMEI (Rua Maria Pinho, s/n. Calabar) – 0 a 6 anos.

Camarotes Acessíveis

A Secretaria disponibilizará, ainda, três camarotes no circuito da festa para receber idosos e pessoas com deficiência, previamente cadastrados, localizados no Campo Grande e Piedade, respectivamente. Já a estrutura que será montada no bairro de Ondina receberá os dois públicos.

Horários de funcionamento e capacidade:

Campo Grande: 11h às 20 h / capacidade 80 pessoas.

Piedade: 11h às 20 h / capacidade 100 pessoas.

Ondina: 16h às 0120 h / capacidade 100 pessoas.

Conselho Tutelar

Circuito Barra/Ondina

Posto 1: Escola Municipal Sta. Terezinha (Chame-Chame)

Circuito Centro

Posto 2: Edif. Oxumaré (Av.Sete de Setembro)

Posto 3: Edif. Santa Casa (Rua Chile, nº3, Centro)

Itapuã

Posto 4: Sede do Conselho Tutelar de Itapuã (Rua da Ilha, s/nº, Itapuã)

Familiares de crianças e adolescentes encontrados em situação de trabalho infantil, e que estejam dentro do perfil proposto pelos programas, serão incluídos no Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) e no Cadastro Único para Programas Sociais (Cadúnico). Quanto a crianças e adolescentes de outros municípios, os cadastros serão encaminhados para a Secretaria Estadual de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SJDHDS), a fim de garantir acompanhamento das famílias no processo de regionalização socioassistencial.

Denúncias – Quem presenciar situações de violação de direitos poderá registrar sua denúncia, informando o local, para que uma equipe de abordagem possa tomar as devidas providências, através do Disque 100.

POLÍTICAS PARA AS MULHERES, INFÂNCIA E JUVENTUDE

A Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude (SPMJ) é responsável em propor, articular, elaborar e coordenar ações municipais para promover a equidade de gênero, melhorar a qualidade de vida e fortalecer a autonomia e o exercício da cidadania das mulheres, crianças e jovens. A atuação do órgão no Carnaval será distribuída nas seguintes atividades:

Observatório da violência contra as mulheres – Contará com 40 observadoras distribuídas nos circuitos do Carnaval. Além disso, serão montados cinco observatórios (postos fixos) na Piedade, Castro Alves, Casa D’Itália, Barra Center e Largo do Camarão.

Centro de Referência de Atenção à Mulher Loreta Valadares – O serviço funcionará em regime especial com a equipe técnica completa (psicólogos, assistentes sociais e orientação jurídica).

Casa de Acolhimento às Mulheres Irmã Dulce – Funcionará em regime de plantão 24h com a equipe técnica completa (psicólogos, assistentes sociais e enfermeiras).

Abrigos para Infância e Juventude – Serão disponibilizados quatro abrigos em torno dos circuitos, em parceria com a Semps, para receber crianças e jovens (com atendimento de assistentes sociais, pedagogos e psicólogos).

Campanhas de conscientização – Adesivos de uso obrigatório em trios elétricos e carros de apoio alertando sobre proibição da venda de bebidas alcoólicas a crianças e adolescentes, combate à exploração sexual de crianças e adolescentes e combate à discriminação racial, contra a mulher e LGBT.

Campanha de combate à violência contra a mulher / Campanha de combate ao turismo sexual – Distribuição de material educativo para os foliões e para os trabalhadores (informais e institucionais) nos circuitos.

Contatos

Centro de Referência Loreta Valadares (CRLV): Praça Almirante Coelho Neto, nº 1, Barris (em frente à Delegacia do Idoso

Tel: (71) 3235-4268

Central de Atendimento à Mulher, pelo número 180.

OBSERVATÓRIO RACIAL

O Observatório da Discriminação Racial, LGBT e Violência Contra a Mulher é um projeto da Prefeitura de Salvador, coordenado pela Secretaria Municipal da Reparação (Semur) e realizado em parceria com outros órgãos e entidades. A iniciativa atua durante a folia na observação, registro e/ ou encaminhamento de situações de ato racista ou violência contra a mulher e LGBTs.

Além das equipes volantes de observadores, o Observatório conta ainda com o Posto Central localizado no Campo Grande e mais cinco mirantes nos circuitos. Todo o esforço tem como objetivo transformar os dados em indicadores para a criação de políticas públicas, através da articulação intersetorial entre órgãos, entidades governamentais e sociedade civil organizada. Nesta edição, um grupo especializado observará as atividades da comunidade LGBT nos circuitos para o Programa de Revitalização das Ações Artísticas e Culturais LGBTs no Carnaval de 2018 a 2020. Outro grupo trabalhará na observação dos Desfiles dos Afoxés nos circuitos para o Programa de Revitalização dos Afoxés no Carnaval para o mesmo período.

Denúncias

WhatsApp: (71) 98622-5494

Site: http://observatorioracialelgbt.salvador.ba.gov.br/denunciar

SUSTENTABILIDADE E INOVAÇÃO

A Secretaria Cidade Sustentável (Secis) dará continuidade às ações do Observatório Municipal da Sustentabilidade na festa através do Selo Eu Promovo o Carnaval Sustentável e do Relatório de Coleta Seletiva do Carnaval.

1) Selo Eu Promovo o Carnaval Sustentável: Pelo quarto ano consecutivo, a Secis realiza o selo “Eu Promovo Carnaval Sustentável”, que terá como madrinha da edição 2017 a cantora Margareth Menezes. A campanha mobiliza artistas e empresários que atuam na festa para participarem da iniciativa. A proposta é de que blocos, camarotes e trios possam transformar o ambiente da festa em um lugar capaz de integrar as questões sociais, enérgicas, econômicas e ambientais. Dentre as iniciativas estão a utilização de lâmpadas ecoeficientes (LED), materiais recicláveis para a decoração de espaços, disponibilização de rampas para acesso a cadeirantes, reutilização de água nos banheiros, coleta seletiva, promoção de campanhas de combate ao racismo e oferta de alimentos mais saudáveis, dentre outras ações de caráter sustentável.

O trio, bloco ou camarote que realizar mais ações sustentáveis e com mais impactos socioambientais receberá o selo e um troféu de Melhor Trio, Bloco ou Camarote que promove o Carnaval Sustentável. Estão envolvidas 15 organizações participantes, 100 ações entre organizações e a sociedade e 14 cooperativas em parceria com a Prefeitura nos circuitos oficiais do Carnaval e no Carnaval dos Bairros.

2) Relatório de Coleta Seletiva do Carnaval: Conhecer a realidade da coleta seletiva praticada através da análise dos números coletados e do comportamento de todos os setores envolvidos no Carnaval apresentará um cenário muito mais realista. Com isso, poderá se estabelecer com mais racionalidade políticas públicas para questão, bem como traçar campanhas e parcerias com a iniciativa privada e organizações do terceiro setor. As informações sobre o selo e o relatório de coleta seletiva do Carnaval de Salvador 2017 estarão disponíveis no site do Observatório Municipal da Sustentabilidade através de seu portal no endereço www.observatorio.salvador.ba.gov.br.

# DEFESA CIVIL #

A Defesa Civil de Salvador (Codesal) atua preventivamente através da execução de ações que possam minimizar os efeitos causados por desastres, assegurando a integridade física da população local e flutuante durante o Carnaval. Em todos os dias da folia momesca, equipes realizam uma varredura nos circuitos durante as manhãs, para possíveis providências durante a folia. Durante todos os dias da festa, 75 profissionais vão atuar nos circuitos Dodô e Osmar. A estrutura conta com oito postos de monitoramento (quatro em cada circuito). Além disso, o órgão permanece de plantão permanente, na sede localizada na Avenida Mário Leal Ferreira (Avenida Bonocô), s/n, atendendo a possíveis desastres como: desabamentos de imóveis, deslizamentos de terra e orientações técnicas.

Postos de observação

Circuito Dodô: Farol da Barra, BarraCenter, imediações do Clube Espanhol e Ondina (sede da Cogel). Circuito Osmar: Campo Grande, Piedade, Castro Alves e Casa D’Itália.

Emergência

Telefone 199 – 24 horas

OUVIDORIA

A Ouvidoria Geral do Município do Salvador (OGM) será parte integrante do esquema de suporte ao folião e a atuação acontecerá nos circuitos oficiais do Carnaval. Durante a festa, a Ouvidoria atuará através do Fala Folião 156 – canal de atendimento 24h ao cidadão para todo e qualquer tipo de informação, solicitação, elogio ou reclamação referente à festa. Serão disponibilizados também os Balcões de Atendimento ao Folião fixos no Elevador Lacerda, Pelourinho, Campo Grande e Barra, além de mais 10 equipes itinerantes espalhadas por todos os circuitos. Para atendimento às demandas do público, a OGM contará com a colaboração efetiva dos órgãos, entidades, empresas e autarquias realizadoras e que se utilizam das nossas informações durante o evento.

O trabalho operacional vai contar com o uso de smartphones, o que possibilitará registro das solicitações e emissão de relatório gerencial para cada área operacional dos órgãos em tempo real. A dinâmica do grupo é identificar, através da opinião do folião, pontos fortes e fracos na organização do evento e situações operacionais que ocorram. Serão registrados ainda sugestões para melhorias e aferição da qualidade dos serviços municipais em atuação no evento, a exemplo do trânsito, ambulantes e limpeza urbana, dentre outros.

Os registros são computados através de sistema informatizado, que organiza e repassa de imediato as respectivas manifestações para os representantes das Ouvidorias Setoriais, existentes em cada órgão do município. O trabalho em rede possibilita a respostas operacionais mais rápidas, além de proporcionar conhecimento e controle por parte do órgão que origina a manifestação sobre o que ocorre no período da festa.

Fala Folião

Contato: Telefone 156 ou site www.fala.salvador.ba.gov.br

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

A Companhia de Governança Eletrônica (Cogel), que é a responsável pelo desenvolvimento e suporte de toda a parte de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) da Prefeitura, também estará presente na maior festa de rua do planeta no desenvolvimento de sites e aplicativos, além do suporte técnico.

Para este ano, a novidade é a disponibilização do uso de WiFi gratuito para o folião, a partir do próximo sábado (17), quando acontece o pré-carnaval, o Fuzuê, até a quarta-feira de cinzas (1º). O serviço estará em 25 pontos entre os circuitos Dodô (Barra/ Ondina), Osmar (Centro) e Batatinha (Pelourinho). Cada usuário terá uma conexão sem interrupção, exceto nos horários de pico, quando haverá restrição temporizada para democratizar o acesso para postar fotos, usar redes sociais e demais aplicativos.

Para se conectar, o folião deverá acessar a rede WiFi Carnaval – COGEL e aceitar os termos de uso sem necessidade de cadastramento e autenticação dos usuários. Os acessos serão monitorados por sistemas de gerência e controle que não permitirão acesso a sites e/ou aplicações que ofereçam riscos ou possam provocar danos a sistemas e a outros dispositivos.

O serviço WiFi Carnaval – COGEL pode ser utilizado por equipamentos diversos compatíveis com a tecnologia sem fio.

IMPRENSA

Através da Secretaria Municipal de Comunicação (Secom), a Prefeitura disponibilizará:

Equipe

70 profissionais, dentre repórteres, editores, fotógrafos, gerenciadores de mídias sociais, filmagem e apoio administrativo.

Atuação e Foco

Produção de matérias e boletins

Produção de material fotográfico

Produção de material de vídeo

Atendimento à imprensa local, nacional e internacional.

Site Oficial do Carnaval de Salvador: www.curtacarnaval.com.br

Site oficial para baixar conteúdo de imprensa: www.agenciadenoticias.salvador.ba.gov.br