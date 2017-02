Concurso elege da Rainha do Ilê Aiyê 2017

Acontece neste sábado (04/01/2017) uma das mais importantes realizações anuais do bloco afro Ilê Aiyê, a Noite da Beleza Negra. Este é 38º ano consecutivo do disputado e emblemático concurso, reunindo 15 mulheres negras baianas para concorrem ao título de Deusa do Ébano. O espetáculo começará às 21h, com direção artística de Elísio Lopes Jr. Entre as mais esperadas atrações da noite está a cantora Daniela Mercury.

A 38ª Noite da Beleza é uma realização do Ilê Aiyê e Caderno 2 Marketing e Produções, com o patrocínio da Bahiatursa, Governo da Bahia e apoio da TVE, Secretaria de Comunicação do Governo do Estado e Air Europa.

Elísio Lopes Jr., adianta que, durante o espetáculo, a força da mulher negra será evocada como forma de falar do poder de resistência do Ilê Aiyê que, aos 43 anos, passa por uma crise financeira sem precedentes. “Vamos abordar a valorização da mulher negra na sociedade, dividida pelo passado, presente e futuro. Elas são ícones de luta e, por isso, falaremos delas. O público poderá conferir um espetáculo com força política e com direito a denúncia e protesto”, diz ele.

A potência negra feminina, como não poderia deixar de ser, terá grandes representantes no palco: as cantoras Larissa Luz e suas bailarinas, Nara Couto, Ana Mametto, Tainah, Juliana Ribeiro, Danny Nascimento, a atriz Denise Correia, todas acompanhadas pelo multiinstrumentista Jelber Oliveira. Além de Mãe Jaciara, ícone da luta contra a intolerância religiosa.

Durante o espetáculo, as candidatas mostrarão a sua graça e desenvoltura na dança afro e também desfilarão em trajes casuais com direito a clipes exibidos por um telão. Aos jurados, também está a missão de eleger uma candidata ciente da missão que a Rainha do Ilê tem de levar ao público todo encanto e consciência que a mulher negra necessita para elevar sua auto-estima e senso crítico.

Banda anfitriã da casa, a Band’Aiyê agitará a noite com músicas que exaltam a trajetória do mais belo dos belos, mesclando antigos e novos sucessos. Estrela das mais esperadas da festa, Daniela Mercury subirá ao palco após o anúncio da grande vencedora do concurso, aquela que, aos olhos dos juri, saberá carregar a coroa de Rainha do Ilê no ano de 2017. A cantora promete uma apresentação à altura da ocasião.

A noite terá como apresentadores os veteranos Arany Santana (diretora da Entidade) e Sandro Teles e, estreando, Val Benvindo, representando a nova geração do Bloco Ilê Aiyê. As jornalistas Wanda Chase, Rita Batista e Tia Má e a antropóloga Vilma Reis também marcarão presença, assim como o ator global Érico Brás e os bailarinos Jai Bispo e Jorlan Gama.

As performances de dança são assinadas por Zebrinha e Edeise Gomes, com assistência de Edilene Alves. Já as coreografias do corpo de baile do bloco são criação de Edilene Alves e Ala de Dança do Ilê Aiyê. A direção musical é de Jarbas Bittencourt, o cenário, de Renata Mota, iluminação de João Batista e a produção artística de Clarissa Torres.

Para a grande noite, a estilista do Ilê Aiyê, Dete Lima, assina o figurino da Band’Aiyê e dos apresentadores, sendo os trajes dos demais artistas criações de Carol Barreto e Madá Negrif. A produção de moda está a cargo de Carine Cedraschi.

As três primeiras colocadas do concurso receberão prêmios em dinheiro e, como vem acontecendo desde 2015, as princesas – vencedoras do 2º e 3º lugares – também desfilarão, junto com a Rainha, durante o Carnaval. A campeã acompanhará e representará o Ilê Aiyê em shows dentro e fora do Brasil durante todo o ano de 2017.

Os ingressos para a Noite da Beleza Negra custam R$50 (pista – valor promocional) e R$100 (camarote – valor promocional), e podem ser adquiridos na Boutique do Ilê Aiyê, no Pelourinho, na Senzala do Barro Preto, sede do bloco, no Curuzu, e pela internet, através do site Sympla.

Nesta 38ª Noite da Beleza Negra, o bloco afro Ilê Aiyê conta com a colaboração de diversos profissionais e artistas que estão, gratuitamente – por reconhecimento à luta da entidade pela igualdade racial e pela divulgação da cultura afro-brasileira no mundo -, prestando serviços ou apresentando-se artisticamente para fazer acontecer este que é o maior concurso de beleza e exaltação da mulher negra no Brasil.

Agenda

– Evento: 38ª Noite da Beleza Negra do Ilê Aiyê (Deusa do Ébano)

– Data: Sábado (4/2)

– Horário: 21h

– Local: Senzala do Barro Preto – Ladeira do Curuzu | Salvador