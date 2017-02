Com todas as vagas preenchidas, aulas do Pré-Vestibular Cidadão têm início em 13 de fevereiro de 2017, informa Prefeitura de Feira de Santana

Todas as 240 vagas oferecidas para este ano pelo Pré-Vestibular Cidadão foram solicitadas, bem como as 120 para o cadastro reserva. O pré-vestibular é mantido pela Prefeitura de Feira de Santana, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social e os professores são estudantes da UEFS (Universidade Estadual de Feira de Santana) em final de curso.

Ao contrário dos anos passados, neste a Sedeso decidiu que não haverá seleção para ingresso no cursinho. As vagas que surgirem por desistência serão ocupadas por nomes do cadastro reserva. Todos os estudantes são de famílias com NIS (Número de Inscrição Social) e que frequentaram escolas públicas. Em 2017, o cursinho completa 15 anos.

As aulas serão iniciadas no dia 13, com aula magna proferida pela professora e ex-secretária municipal de Educação, Ana Rita Almeida, no salão da Igreja Avivamento Bíblico.