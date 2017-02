Com o tema ‘Teste do frango no peso certo’, a empresa Gujão lança campanha em vídeo com denúncia sobre venda de frango com excesso de água congelada

O frigorífico Gujão Alimentos, empresa com sede em São Gonçalo dos Campos, Bahia, lançou campanha em vídeo, com o tema ‘Teste do frango no peso certo’. No vídeo, a campanha convida os consumidores a testarem a quantidade de água existente no frango congelado, vendido em mercados e supermercados.

No teste apresentado, a empresa Gujão demonstra um frango congelado produzido pela própria empresa, que depois de descongelado apresenta pouco volume de água, cerca de 100 ml, enquanto o “frango enganação”, o frango produzido por alguns concorrentes, tem cerca de 600 ml.

No teste apresentado pela Gujão, o consumidor pode estar pagando 30% a mais no valor de um produto que é apenas água descartável. A empresa denominou o produto da concorrência de “frango enganação”.

Fontes do Jornal Grande Bahia, ligadas ao setor da avicultura, informaram que algumas empresas injetam água no frango e depois congelam com a finalidade de aumentar os ganhos.

Confira vídeo