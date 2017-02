Coluna de Antônio José Larangeira de 24 de fevereiro de 2017

Da Paz de volta ao PT

O diretor geral do Centro de Desenvolvimento Industrial, recém empossado, substituindo Jayro Miranda, Jose da Paz Ribeiro Lima enviou à esta coluna, explicações porque estava sem filiação ao PT. “ Em 1980 na UEFS, (onde cursei Ciências Contábeis), criamos o primeiro núcleo do PT. São 39 anos de militância política com participação em todas as campanhas majoritárias e proporcionais ao longo desses anos. Em outubro de 1980 participei do congresso da UNE na cidade de Piracicaba e conheci pela primeira vez o companheiro Lula na UNIMEP (Universidade Metodista de Piracicaba) que na época estava sendo perseguido pelo DOPS.

Em 2004 fui candidato a vice-prefeito pelo PT. Em 2012 me desfiliei do partido por divergências políticas dentro do PT. Logo após, no mesmo ano recebi mensagens de vários companheiros do partido para rever minha posição e neste momento resolvi me filiar novamente. Nesse mesmo período encaminhei minha ficha de filiação a executiva municipal. Neste momento minha tarefa é trabalhar em prol da reconstrução do Partido dos Trabalhadores e contribuir com o progresso do nosso Estado e de nossa cidade. Um grande abraço” .encerrou a sua colocação.

Explicações de Ronny

O vereador e presidente da Câmara Municipal de Feira de Santana, Reinaldo Miranda (PHS), Ronny, resolveu dar explicações sobre o seu jantar com o governador Rui Costa (PT), que ocorreu quinta-feira,16, no Palacio de Ondina, em Salvador. “Claro que aceitei ir a Rui Costa. Não fui escondido. Tenho respeito e gratidão a José Ronaldo, mas não medo. Está muito longe. Tenho ajudado o governo José Ronaldo”, declarou , na tribuna da Câmara. Falou quase uma hora sobre o assunto, usando praticamente o tempo de todos os seus colegas.

Boulevard e o carnaval

No Carnaval,o Boulevard Shopping Feira de Santana funcionou em horários especiais. No sábado,25, o shopping manteve o seu horário de funcionamento tradicional, das 10 às 22h. No domingo, as lojas abriram a partir das 14h, e fecharam às 20h, e a Praça de Alimentação funcionou das 12h às 21h. Nos dias 26 e 27, segunda-feira e terça-feira, as lojas esteveram fechadas, e a Praça de Alimentação abriu das 12h às 21h. Na quarta-feira de cinzas, o Boulevard volta ao seu horário normal.

Dia da Mulher

A Fundação Senhor dos Passos e o Palacete Fróes da Motta promove no Dia Internacional da Mulher, na quarta-feira próxima, 8, às 18h30, um happy hour cultural acompanhado de chá, com o evento feminino sendo realizado no próprio Palacete, capitaneado pelo seu chief executive officer José Francisco Brandão.

Gastronomia

Dois restaurantes mudaram completamente o lay out das suas instalações, assim como, fizeram uma repaginada nos seus cardápios dando melhor qualidade. Refiro-me ao Picui, que possui um menu de padrão regional com grelhados sertanejos como carne do sol e o D-Rango, que era uma simples pizzaria e se transformou numa casa de cozinha italiana. Seria bom uma visitinha por lá, daqueles que gostam do bom sabor.