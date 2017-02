Coluna de Antônio José Larangeira de 22 de fevereiro de 2017

Adequação ao Marco

Dos cerca de 100 estatutos das associações feirenses analisados, cerca de 90% não estão devidamente adequados para o que determina o Marco Civil Regulatório. A informação é do economista e advogado Paulo Soares , que está analisando a documentação que vem sedo apresentada pelas entidades que recebem recursos públicos para aplicar nas suas atividades, para se adequaram à nova lei. Com análise gratuita, os documentos devem ser entregues na Secretaria de Desenvolvimento Social.

Em Feira de Santana, a lei entrou em vigor no dia 1º de janeiro de (20/02/2017), quando foi regulamentada. De acordo com Paulo Soares, as entidades mais preparadas são as ligadas aos movimentos religiosos e as menos estruturadas são as rurais e de bairros. O advogado afirma que para seguir pleiteando recursos públicos para tocar seus projetos, as associações devem, antes, organizar o passado delas, no sentido de provar, por documentos ou outros meios permitidos, as realizações, além da comprovação de conhecimento histórico.

Novos pró-reitores

Empossados, na segunda-feira,20, os novos pró-reitores de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas (PGDP) e de Pesquisa e Pós-Graduação (PPPG) da Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs), o servidor José Renato Sena Oliveira e o professor Aristeu Vieira da Silva, respectivamente. Presentes à solenidade, realizada na Sala dos Conselhos da Instituição, o reitor da Uefs, professor Evandro do Nascimento Silva; a vice-reitora, professora Norma Lúcia Fernandes de Almeida; a pró-reitora de Graduação, professora Amali Mussi; o pró-reitor de Extensão, professor Márcio Campos entre os diretores de departamento, coordenadores de colegiados, servidores e professores.

Feijoada da July

Bastante concorrida, sábado ultimo, em Salvador, a Feijoada ao Mar, capitaneada pela colunista July e a jornalista Alexandra Isensée. Presente o melhor da sociedade baiana em ambiente muito bem decorado, com animação de Adelmo Casé e Pierre Onasis e um buffet farto e variado regado ao melhor escocês legitimo e honesto. Infelizmente, este ano não deu para ir até lá abraçar a Juju e Xanda.

Data

Completou data aniversária, o radialista e deputado estadual Carlos Geilson, que foi bastante cumprimentado por gregos e troianos.

Inexperiência

Apesar do pequeno período, o deputado estadual Ângelo Almeida (PSB) teve a oportunidade de presidir a sessão da Assembleia Legislativa da Bahia pela primeira vez, dias atrás. O pouco tempo foi o suficiente para que uma questão de ordem pedida pelo deputado Targino Machado (PPS) acabasse em uma discussão, quase transformando em vias de fato entre os dois. A inexperiência do parlamentar feirense levou o presidente da Casa Ângelo Coronel (PSD) a encerrar a sessão. Mas, a discussão continuou no cafezinho em temperatura máxima.