Coluna de Antônio José Larangeira de 21 de fevereiro de 2017

Segunda, fecha tudo

Industria, comercio, bancos e instituições públicas estarão fechados na próxima segunda feira de carnaval (27/02/2017), em Feira de Santana, embora aqui não exista esta festa momesca. Segundo o presidente do Sindicato do Comércio, José Carlos Morais Lima, as atividades comerciais cumprirão um acordo da categoria firmados entre os sindicatos patronal e dos trabalhadores, tendo como compensação a data de 21de abril, feriado nacional de Tiradentes, quando todos trabalharão.

Boa fase do Flu

A maioria dos desportistas feirenses, estão de riso largo pela boa fase do Fluminense de Feira, que vem obtendo excelentes resultados no campeonato baiano de futebol e iluminado pela áurea do consagrado atleta Jorge Wagner, que encerrando a sua carreira cheia de um excelente currículo veio dar um apoio ao seu time do coração. Tem jogado bem e é responsável, juntamente com o treinador Arnaldo Lira e um grupo de jogadores bem escolhido pela sua direção, vem a cada dia empolgando a todos.

A Banda voou arrazando

Tendo como madrinha a festejada colunista Janete Freitas e a abre alas Ozana Barreto, aconteceu sábado ultimo na Praia do Forte, a 23a. festa da Banda Voou, com concentração do desfile onde esteve presente o melhor da sociedade baiana, na pracinha da Igreja. Dai seguiu-se o préstito em direção ao centro da Vila. Estive por lá com Kika, Ingrid e Marcos Araujo. após ter almoçado no restaurante Manguezal, uma beleza de casa na beira do rio Pojuca, embora tenha curtido a festa de longe.

Sem filiação

Recém-nomeado para a direção do Centro Industrial do Subaé (CIS), José Da Paz, indicado pelo deputado estadual Zé Neto (PT), desde 19 de dezembro de 2012 não é filiado à legenda. Na época deixou o partido justamente por estar descontente com Zé Neto. Da Paz assumiu o cargo no lugar de Jairo Miranda.Com informações do Site Bahia na Politica

Repercussão

O jantar do presidente da Câmara Municipal de Feira de Santana Ronny Reinaldo Miranda e família, na quinta-feira ultima (16), com o governador Rui Costa e Sra.no Palacio de Ondina foi alvo de comentários em todos os meios políticos da Região Metropolitana de Feira de Santana. Até porque, o mesmo faz parte da base aliada do prefeito Jose Ronaldo de Carvalho. O motivo do ágape, pouca gente sabe.

Chegada a dois

Quando da vinda à Feira de Santana, para o lançamento do projeto Pacto pela Vida, do governador Rui Costa, o mesmo chegou de helicóptero, assim como o presidente da Assembleia Legislativa Angelo Coronel. Embora cada um no seu equipamento aéreo.