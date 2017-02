Coluna de Antônio José Larangeira de 20 de fevereiro de 017

Bodas de João Durval e Yeda

Foi comemorado em família em Salvador, as bodas de diamante do ex- senador da República João Durval Carneiro e a arquiteta Yeda Barradas Carneiro, que completaram sessenta anos de amor, cumplicidade , parceria e exemplo à comunidade.

Festival Nacional

Estão abertas as inscrições para a 10ª edição do Festival Nacional de Teatro Infantil de Feira de Santana (Fenatifs), que tem sua data programada para ocorrer nesta cidade entre os dias 1º a 12 de outubro de 2017. O empreendimento artístico tem apoio financeiro do Governo do Estado, através do Fundo de Cultura, Secretária da Fazenda e Secretária de Cultura da Bahia. O festival tem como organizadora a Cooperativa de Teatro para a Infância e Juventude da Bahia – Cia. Cuca de Teatro e apoio institucional da Universidade Estadual de Feira de Santana, através do Centro Universitário de Cultura e Arte – CUCA. De caráter não competitivo a 10ª Edição do Fenatifs compreenderá as seguintes atividades: apresentações dos espetáculos da Mostra Nacional; apresentações dos espetáculos da Mostra Interior do Nordeste; apresentações dos espetáculos participantes da Mostra Jovens Talentos (categoria institucional e de grupo); apresentações dos espetáculos convidados e atividades paralelas.

Data

Misael Tavares que aniversariou, sábado passado, foi homenageado, com um almoço, oferecido por um grupo pequeno e intimo de amigos, no restaurante La Pasta Gialla, na Pituba, em Salvador, com o melhor da gastronomia Italiana. O fato ocorreu depois da insistência dos seus amigos, pois ele estava de luto. Lá estiveram Doris Schindler, Dila Tavares, Regina Zobiak, Sonia Mariza Reis, Maria Angela Bartilotti, Kathia Berbert, Yacina e Juarez Souza, José Quintiliano Guimarães, César Romero e Claúdio Borges de Barros.

Pacto pela vida

Governador Rui Costa esteve em Feira de Santana na quinta feira, para a reunião do Pacto Pela Vida. Esse encontro é resultado da integração do Poder Executivo com a sociedade, com os poderes Judiciário e Legislativo, Ministério Público, Defensoria Pública, municípios e a União, tendo o objetivo de aprimorar o combate à violência e melhorar o atendimento da Justiça em nosso Estado. O evento foi realizado na sede do 1º BPM de Feira de Santana.

Definido

Colbert Martins (PMDB) decidiu por não assumir o mandato de deputado federal, preferindo continuar como vice-prefeito de Feira de Santana. O futuro é mais promissor.