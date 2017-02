Coluna de Antônio José Larangeira de 16 de fevereiro de 2017

Horário bancário

Por existir uma resolução do Banco Central, que estabelece o funcionamento das agências bancárias no país, sendo as das capitais entre 10 e 16 horas e do interior de livre escolha para cada município, contanto que a trabalhem cinco horas no mínimo, o presidente da Associação Comercial de Feira de Santana Marcelo Alexandrino está preocupado com o funcionamento das mesmas neste município. “Nós precisamos de um lei municipal que discipline o horário bancário em Feira de Santana”, declarou. “Sabemos que existe uma resolução do Banco Central, que estabelece que agências bancárias do interior podem trabalhar até cinco horas, mas Feira de Santana é maior que muitas capitais do país”, afirmou sobre o comportamento das mesmas junto ao comercio da Região Metropolitana de Feira de Santana.

Sarau da Academia

Acontecerá apartir das 18 horas, amanhã, no Espaço Literario do Mercado de Arte Popular, numa iniciativa da Academia Feirense de Letras, a terceira edição do Sarau Literário com declamações de poesias e cordel por poetas da cidade e tendo com atração a sambista Maria Guerreira e grupo. No comando o presidente da Academia Emanuel Freitas.

Difícil mudança

Tendo iniciado politicamente como candidato a vereador pelo partido Arena e mesmo com as mudanças de nomenclaturas para PDS,PFL e depois Democratas, Jose Ronaldo de Carvalho, hoje prefeito municipal mais uma vez, nunca mudou as suas posições de politico conservador. Observadores políticos, acham muito difícil o mesmo trocar de partido na atualidade, mais precisamente agora.

Carnaval Catussaba

Disparou o numero de reservas de turistas de várias partes do país para os hotéis Catussaba, localizados nas praias de Itapoan, em Salvador, mais precisamente Catussaba Resort, Catussaba Suites e Catussaba Business. Todos os seus hospedes estão vindo para os dias de carnaval na Bahia, isto é, de 24 à 28 deste mês, prometendo superlotá-los. O seu diretor geral Darkson Fonseca está com seu grupo de trabalho à postos para recepcionar a todos que virão curtir a festa momesca baiana ou apenas descansar.

Truck Food

Para aquecer ainda mais a sua programação de verão, o Boulevard Shopping traz gastronomia, música de qualidade e economia criativa, através da Feira Truck Food Park. Entre as novidades deste ano estão o DJ Zambabem, que irá expor LP’s antigos e, que, ao mesmo tempo, promete agitar o público com um som retrô bem animado. Além dos trucks que irão conter crepes, hambúrgueres, comida oriental e sanduíches, os visitantes poderão conferir de perto stands com itens voltados para economia criativa, como artesanato e moda. Os trucks confirmados para o evento são: Pahuá (Hot Dog), Blackpepper (Burguer), 4rodas(Sanduíches e cozinha regional), Voulá (Crepe), Vumbora (Comida Oriental) e Fashion Truck Hit Kid.