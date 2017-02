Coluna de Antônio José Larangeira de 15 de fevereiro de 2017

A Feijoada da sociedade

Sábado, todos os caminhos da sociedade baiana, se convergirão para o Cerimonial Vila São Jose, no Cabula, em Salvador, quando homenageando o centenário do samba, a consagrada colunista social July e a jornalista de expressão Alexandra Isensée, promoverão a tradicional Feijoada ao Mar, que nesta oportunidade completa vinte anos de sucesso.

A animação está por conta das bandas Negra Cor e Afrodisíaco capitaneadas por Adelmo Casé e Pierre Onasis. Outro grande espetáculo do acontecimento será o festival gastronômico proporcionado pela mestre da gastronomia Ana Lucia Martins entre outras bifeteiras, regado a cervejota Bavária, o melhor escocês legitimo e honesto e vinhos das melhores castas. Será uma tarde noite de brilho onde presentes estarão o melhor da socialite da Bahia. De Feira de Santana um grande grupo de gente top estará presente.

Reconduzido

Para reconduzir Armando Sampaio à delegado regional da ABAV-Bahia para a zona turística “Caminhos do Sertão” que abrange vários municípios, inclusive Feira de Santana, esteve recentemente na cidade Jorge Pinto, Presidente da ABAV- Associação Brasileira de Agências de Viagens da Bahia. Arsam integrou a diretoria da ABAV por 12 anos como vice presidente e suas atribuições agora objetivam atender às agências da região além de representar a ABAV junto ao respectivos governos municipais, entidades congêneres e Conselhos de Turismo.

Confraria na selva

Um grupo de membros da Confraria dos Gastronomos, aproveitarão o feriadão do carnaval para um turismo na selva, mais precisamente no Pantanal Matogrossense onde curtirão animais selvagens, rios, cachoeiras enfim uma série de surpresas que aquele ambiente bucólico permite. No grupo o presidente da Confraria Armando Sampaio, Wilson Pereira, Alberto Josbel entre outros.

Entra e sai no Zequinha

Voltou ao movimento megatônico, o restô e bar Ponto do Zequinha, que teve um entra e sai no “week end”, depois das férias de janeiro. Festejando os presentes, Gilton Maranhão ofereceu um gostoso caruru bem condimentado com frango de ensopado, regado a um bom vinho argentino da uva cabernet savignon e para quem gosto cervejinha. Entre os presentes Dario Mascarenhas de Oliveira Filho, Fabricio Almeida entre outros. Dando as cartas do bem receber, o restaurateur Zequinha Coutinho.

EARTE, 45

Buscando fomentar e valorizar a música, arte, dança e cultura em geral, acontece no Boulevard Shopping, a Exposição EARTE 45 Anos, que está sendo realizada desde sexta feira e vai até 19 de fevereiro de 2017. O objetivo da exposição é celebrar os 45 anos da instituição e homenagear a primeira Escola de Dança de Feira de Santana, fundada por Ângela Oliveira, em 1972. “Esperamos reunir várias gerações de alunos e profissionais, para que eles possam reviver as emoções transmitidas nas imagens ao longo de mais de quatro décadas. Ao todo, poderão ser vistas 59 fotografias, coloridas e em preto e branco”, explica Manuella Oliveira, organizadora do evento e diretora artística da Earte. Nas manhãs dos dias 19 de fevereiro e 12 de março, serão exibidos os espetáculos “Peter Pan” e “Descendentes”, respectivamente, em uma das salas de cinema do Shopping. Os alunos da EARTE terão acesso gratuito e, para os demais interessados, os ingressos estarão à venda no local.