Coluna de Antônio José Larangeira de 14 de fevereiro de 2017

Associação Comercial e o turismo

Lamentando que as obras do Centro de Convenções não tenham sido concluídas em Feira de Santana, apesar de estarem no controle do governo petista há 12 anos, o presidente da Associação Comercial Marcelo Alexandrino, declarou à mídia que “O Centro de Convenções é importante porque alimenta a cadeia econômica.

Tenho uma posição diferente do governo. Centro de Convenções não é para dar lucro, mas fomentar a economia. Nós sabemos que é deficitário, mas pode aquecer a economia. É preciso ter maturidade política para resolver o problema”,

Cinema pior

Voltando a comentar sobre a situação em que se encontram as salas do Orient Filmes no Boulevard Shopping, temos recebidos várias reclamações. As poltronas estão a merecer trocas, o som dos filmes estão cada vez pior e os aparelhos de refrigeração estão funcionando irregularmente. É preciso mais atenção ao público que lota aquela casa de espetáculo.

Destaque

Em menos de sessenta dias como deputado estadual, Ângelo Almeida (PSB) já conseguiu dois tentos de destaque na Assembleia Legislativa da Bahia. É membro titular da Comissão de Saúde e um dos sete vice-líderes do governo.

Confraria e Wilson

Bastante concorrido o almoço, no restaurante do Tatai, no Lago de Pedra do Cavalo, capitaneada pela Confraria dos Gastronomos, na sexta feira, homenageando um dos seus fundadores Wilson Pereira. Presidido pelo seu titular Armando Sampaio que fez questão de usar da palavra para saudar o aniversariante. O ágape foi regado à cervejota Heineken e na degustação uma aprovada aguardente mineira da região de Januária. O cardápio foi composto com entrada de bode na grelha com salada e o prato principal um delicioso peixe tucunaré ao escabeche acompanhado de um pirão de farinha de mandioca ao caldo do peixe do Rio Jacuipe, cujas as aguas inundam aquele belíssimo Lago. Simplesmente fantástico e aplaudido por todos comensais.

Show abaixo da critica

Várias pessoas que foram assistir o show de Gal Costa na casa de espetáculos Ária, sábado, saíram de lá indignados. Apesar das belíssimas vozes de Gal e Simone Sampaio, as mesmas foram prejudicas pelo som implantado para o evento de péssima qualidade, assim como os que adquiriram mesas caríssimas se quiseram beber algo, tiveram servidos bebidas da pior qualidade. Foi uma lástima…