Coluna de Antônio José Larangeira de 13 de fevereiro de 2017

Agora, a Casa da Cidadania

Até que enfim, o presidente da Câmara de Vereadores Reinaldo Miranda Vieira Filho marcou e está convidando para a primeira sessão ordinária do primeiro período legislativo deste ano, às 8h30m do dia 15 vindouro, com a finalidade de iniciar os trabalhos no Plenário da Casa da Cidadania. Enquanto isto, O Senado Federal, a Câmara dos Deputados e a Assembleia Legislativo já começaram, faz tempo. Um bom exemplo…

Lagoa Salgada

Ocupando uma área de 1.721.817.40 metros quadrados, assim como um espaço alagado de 828.844.80 metros quadrados, com profundidade média de dois e meio metros, assim será o Projeto da Lagoa Salgada, maior aquífero entre as lagoas remanescentes que, nos primórdios da fundação do município, compunham a bacia hidrográfica de Feira de Santana, que deixará de ser alvo da especulação imobiliária, para dar lugar a uma arrojada obra de urbanização, que está sendo priorizada pelo prefeito José Ronaldo de Carvalho, com projeto, de autoria do arquiteto e urbanista Claudio Rôsevel, da Secretaria de Planejamento, também tocado pela Secretaria de Meio Ambiente e Secretaria de Desenvolvimento Urbano. A ideia é criar um complexo espaço de lazer e convivência disseminado ao logo do cinturão que margeará todo o entorno do espelho d’água.(Com dados de Jorge Magalhães).

Data

Misael Tavares, que aniversária sábado próximo, este ano, não vai comemorar, por luto em família, mais precisamente da sua irmã Laura Tavares. Passará a data, descansando em Itaparica.

Destaque da Uefs

A Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs) ocupa a 46ª posição no Ranking Web of Universities, um sistema de classificação de universidades em todo o mundo que considera tanto o volume do conteúdo da instituição na internet, quanto a visibilidade e o impacto destas publicações online de acordo com o número de citações que receberam. No estado, a Uefs aparece atrás, apenas, da Universidade Federal da Bahia (Ufba), que ocupa a 14ª posição.