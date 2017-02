Coluna de Antônio José Larangeira de 11 de fevereiro de 2017

Feijoada do Larangeira, 13 de maio

Está confirmada para o dia 13 de maio de 2017, a realização da 25ª.Feijoada do Larangeira, que este ano, pelas comemorações das suas bodas de prata, terá grandes mudanças e atrações de peso. Na oportunidade, serão homenageadas figuras da sociedade baiana que tem participado durante vinte e cinco anos deste evento pré-micaretesco. Mais detalhes, em colunas próximas. #Partiu Feijoada.

Muito dinheiro

O recém empossado secretário de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia, o deputado federal licenciado Fernando Torres (PSD) terá mais de R$ 2,2 bilhões para investimento e infraestrutura na Bahia, mais precisamente mais do dobro do que o prefeito José Ronaldo de Carvalho tem para administrar Feira de Santana em 2017. É muito dinheiro para tocar obras no estado e por ser sua cidade, Feira de Santana. Agora, com a palavra Fernando Torres.

Vice ou deputado ?

O vice-prefeito de Feira de Santana Colbert Filho (PMDB), está desde segunda feira em Brasília. Sobre a possibilidade de ser deputado federal, disse que não foi citado ainda, mas que está vendo todas as possibilidades. “Primeiro tenho que ser convocado e ainda não fui. Estou avaliando, e se não perder a condição de vice-prefeito posso sim, aceitar ser deputado federal”, afirmou. O seu retorno estava previsto para ontem.

A vaga de deputado federal está surgindo em razão do deputado federal Antônio Imbassahy (PSDB) ter assumido o ministério da secretária de Governo. O problema é que Tia Eron (PRB), que deixou a secretaria da administração de ACM Neto, ainda não retornou ao cargo. Agora é aguardar…

Animais no tratamento

A resposta imunológica e a coordenação motora de crianças em tratamento no Hospital Estadual da Criança (HEC), em Feira de Santana, estão sendo estimuladas pela interação com animais. O tratamento alternativo também inclui música, acompanhamento de psicólogos, fisioterapeutas e atividades artísticas. A utilização de animais começou em janeiro. Desde então, já foram realizadas três sessões no hospital, com o atendimento de 60 crianças. De acordo com Itana Nogueira, fisioterapeuta do HEC, a interação com animais promove benefícios motores, emocionais e sociais. As sessões no HEC são organizadas pela equipe de fisioterapia.

Homenagem a Aras

Quando encerrávamos esta coluna, a Procuradora Geral de Justiça e Chanceler da Medalha do Mérito do Ministério Público Ediane Santos Lousado anunciava a outorga da honraria ao Procurador Regional da República Vladmir Barros Aras, figura de expressão que muito dignifica a Bahia. A Medalha do Mérito do Ministério Público do Estado da Bahia, é da sua casa de origem . Por quase dez anos, de 1993 a 2003, serviu em Utinga, Andaraí, Conceição da Feira, Tucano e Feira de Santana. Fez júris noutras comarcas do Estado.