Coluna de Antônio José Larangeira de 10 de fevereiro de 2017

Liberação para nascentes

O Fundo Nacional do Meio Ambiente liberou a primeira parcela do convênio firmado com a Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento para a recuperação de nascentes. São R$ 730 mil de um total de R$ 2,8 milhões, que serão destinados para a recuperação de florestas às margens das nascentes nas bacias dos rios Paraguaçu, Subaé e Pojuca, todas áreas de preservação permanentes na Região Metropolitana de Salvador. As três bacias contribuem para o abastecimento de água de quase 4 milhões de habitantes. “Além das nascentes e das áreas que margeiam os corpos d´água, o projeto contribui, também, para preservar a estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo, manter e ampliar a beleza cênica das paisagens”, destaca o secretário de Infraestrutura Hídrica e Saneamento, Cássio Peixoto. Somente a bacia do rio Paraguaçu responde por cerca de 60% do total do abastecimento de água na Grande Salvador, o que corresponde a 2,3 milhões de baianos em 86 municípios. Ao que parece há um engano, pois toda agua de abastecimento da Grande Salvador, fica na Região Metropolitana de Feira de Santana, mais precisamente da Barragem de Pedra do Cavalo.

Prefeito no encontro

O prefeito José Ronaldo de Carvalho, participa hoje, 10, do IV Encontro dos Municípios com o Desenvolvimento Sustentável, no Sheraton Hotel, em Salvador. O evento é comandado pelo prefeito ACM Neto e tem como convidado de honra o presidente da Frente Nacional dos Prefeitos (FNP) Márcio Lacerda (PSB), ex-prefeito de Belo Horizonte-MG. O propósito é apresentar o encontro aos prefeitos e gestores, promovendo a colaboração dos municípios baianos na construção do maior evento de sustentabilidade urbana do país e engajamento nos projetos desenvolvidos pela FNP em parceria com instituições apoiadoras.

Assumiu o CIS

Jayro Miranda não é mais diretor-geral do Centro Industrial do Subaé, pois foi exonerado e em seu lugar assumiu o petista José da Paz, que era chefe de gabinete da instituição. Até agora, não foi dada explicações sobre esta mudança.

Data de Pereira

Esteve em data maior o empresário e pecuarista Wilson Pereira, que foi festejado com um jantar em sua residência por sua esposa Maria da Graça, filhos e netos. Hoje, na Confraria dos Gastronomos, durante o habitual almoço desta instituição do bom gourmet, será abraçado pelos seus colegas comensais, no Restaurante do Tatai, de sua predileção, no Lago de Pedra do Cavalo.

Plantão na Deam

A delegada titular da Delegacia da Mulher (Deam) Maria Clecia Vasconcelos de Feira de Santana, evidenciou a importância dos plantões 24 horas , que foram implantados desde do dia 16 de janeiro ultimo, com o trabalho das investigações relacionados à violência contra a mulher e ao crime de estupro e também a importância dos movimentos sociais nas lutas e conquistas daquela delegacia.

Nat

Esteve aniversariando a querida figura Duduga Lobo, que foi cumprimentado pelos amigos e parentes. O primeiro abraço e beijo foi da sua esposa Hagara.