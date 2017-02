Coluna de Antônio José Larangeira de 09 de fevereiro de 2017

Confirmada Telear no Aeroporto

A empresa Telear está confirmada como nova administradora do Aeroporto João Durval, em Feira de Santana e para tratar de assuntos relacionados à sua gestão o seu representante Silvio Creczynski vem tratando do assunto em reuniões com a Agerba. Um Plano Diretor, que será realizado , tomou corpo logo após as assinaturas de oficialização para que a empresa assuma em definitivo o controle do aeroporto feirense, dentre outros assuntos. Na oportunidade, também ficou definido que na próxima semana a Agerba marcará uma reunião com a empresa Azul com a presença do deputado Zé Neto e a Telear.

Data

Bastante concorrido, o aniversário da gestora do Hospital Dom Pedro de Alcantara e a Santa Casa de Misericordia, Sandra Peggy, figura querida pelo seu dinâmico trabalho naquelas instituições. Um café da manhã marcou a data.

Devolução

Fazendo parte da lista dos servidores que estão sendo devolvidos pela Assembleia Legislativa da Bahia para as suas funções de origem, publicada no Diário Oficial da Bahia , depois da posse do seu novo presidente Angelo Coronel, a ex-deputada estadual Graça Pimenta , retorna á Prefeitura de Feira de Santana, onde exerce a função de enfermeira. Era lotada no Gabinete da Presidência.

Documentário em pauta

O vídeo-documentário “Onde os Pássaros Se Escondem – Linhas e Cores da Obra de Gil Mário”, 15 minutos, realizado por Ludmila de Oliveira e Dimas Oliveira, foi Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) de Comunicação Social com habilitação em Jornalismo da Unidade de Ensino Superior de Feira de Santana (Unef). Nele são apresentadas flora e fauna vistas sob as formas e cores construídas pela imaginação do artista plástico Gil Mário. O trabalho (monografia e vídeo) foi defendido publicamente em 6 de junho de 2011.

Em Brasilia

Convidado pelo ministro da Educação Mendonça Filho, o prefeito de Feira de Santana José Ronaldo de Carvalho, participou da Cerimônia de Anúncio de Recursos para a Merenda Escolar de todo o país, evento que ocorreu no Palácio do Planalto, em Brasília.