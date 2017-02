Coluna de Antônio José Larangeira de 08 de fevereiro de 2017

Aula inaugural de Programa

Várias apresentações artísticas, marcaram aula inaugural do Programa Arte de Viver, segunda-feira ultima, (06/02/2017), no Centro de Cultura Maestro Miro, evento que contou com as presenças do prefeito José Ronaldo de Carvalho, e do presidente da Fundação Cultural Egberto Costa, Antônio Carlos Daltro Coelho. Criado há 17 anos, o Arte de Viver tem como objetivo fomentar e disseminar a produção cultural no município, através de uma gama de oficinas que são oferecidas à população, a exemplo de cursos de dança, capoeira, artes plásticas, violão e teatro.

Ao parabenizar os diretores e funcionários do Maestro Miro, pelos resultados positivos que esta iniciativa vem obtendo, ao longo de quase duas décadas, o prefeito José Ronaldo de Carvalho, enfatizou que “só este ano, até o momento já foram inscritos cerca de 2.000 mil novos alunos, perfazendo 65 turmas” De acordo com o prefeito, “a expectativa é de que este número chegue a 2.500 inscritos, considerando-se as pessoas matriculadas nos Centros de Artes e Esportes Unificados (CEUs), localizados nos bairros Cidade Nova, Jardim Acácia e Aviário”.

Engenheiro internado

Acometido de um aneurisma cerebral, está internado no Hospital Aliança, em Salvador, o engenheiro Wilson Couto , com seu estado de saúde requerendo cuidados médicos. Ex-diretor da Coelba na Bahia e ex-gerente da empresa em Feira de Santana, Wilson Couto chegou a ser secretário de Serviços Públicos, por um curto período, no início do governo José Ronaldo em 2013.

Jazz no Boulevard

Visando proporcionar aos feirenses uma nova opção de lazer de qualidade e gratuita, o Boulevard passará a contar com sessões de Jazz durante este mês de fevereiro. O eclético repertório do Santini &Trio, – composto pelos renomados músicos Rony Santini, Anderson Silva, Flaviano Galo e Rogério Ferrer, – inclui clássicos de Milton Nascimento, Tom Jobim, Michael Jackson, dentre outros, e promete animar o público na Praça de Alimentação do Shopping, todos os sábados de fevereiro, sempre às 19h30, através do Projeto Jazz Boulevard. Mundialmente consagrado, o jazz é uma manifestação artístico-musical, originária de Nova Orleans, Chicago e Nova York, nos Estados Unidos, cujo surgimento ocorreu por volta do século XX.

Baile de carnaval

A cantora e tecladista Eliana Suarez, vai promover hoje, ás 19.30 h, no restaurante e bar Barra Beach, que fica na Barra em Salvador, um baile carnavalesco. Confirmaram presenças figuras de expressão como: Eraldo Moura Costa, Yacina e Juarez Souza, Claúdio Borges de Barros, Nely Marcia Luz, Alexis Augusto Machado, Doris e Jorge Cortizzo, José Costa, Amarilo e Ana Lúcia Luppo, entre muitos outros que vão participar da folia carnavalesca.

Proposta

O atual técnico do Fluminense de Feira, Arnaldo Lira revelou ter recebido uma proposta da Juazeirense para deixar o Touro do Sertão. No entanto, ele preferiu cumprir o contrato com o clube feirense . “Não é nem pela questão financeira e sim pelo compromisso que tenho com o Fluminense, pois fui um dos que montou o time, os dirigentes contam com o meu trabalho e de maneira alguma eu poderia fugir dessa situação agora. Estou bem, satisfeito com as condições, apesar das dificuldades, e quero fazer uma grande temporada no Fluminense”, disse, em entrevista ao site oficial. Com quem faz um cesto faz um balaio, olho vivo, Flu.