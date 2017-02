Coluna de Antônio José Larangeira de 07 de fevereiro de 017

Aeroporto tem nova administração

O deputado estadual e líder do governo, Zé Neto (PT), se reuniu com Eduardo Pessoa, diretor da Agência Estadual de Regulação de Serviços Púbicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba), e Silvio Creczynski, representante da empresa Telear, que será a nova administradora do Aeroporto de Feira de Santana, para tratar de assuntos relacionados à nova gestão. Durante a reunião foi discutido a necessidade de um Plano Diretor, que será realizado logo após as assinaturas de oficialização para que a empresa assuma em definitivo o controle do aeródromo feirense, dentre outros assuntos.

Na oportunidade, também ficou definido que na próxima semana a Agerba marcará uma reunião com a empresa Azul com a presença do deputado Zé Neto e a Telear. Na ocasião, o deputado comemorou o novo momento do Aeroporto de Feira. “É com muita alegria que vejo esse novo momento do Aeroporto. Inclusive já me coloquei à disposição da AGERBA e da empresa Telear, que possui uma expertise na área de administração, para que possamos fazer toda interlocução junto ao Governo, à Agência de Aviação Civil (ANAC) e à Azul – Linhas Aéreas, para fazer nosso Aeroporto decolar definitivamente”, disse.

Confraria

Bastante concorrido o almoço de sexta feira ultima, no DI Rango – Cantina do Sabor, da Confraria dos Gastronomos que recepcionou o coronel de Exercito Henrique Weber, procedente de Campina Grande , onde reside. Trata-se de um espaço muito agradável, com cozinha italiana, carnes e pizzas. e que foi capitaneado pelo seu presidente Armando Sampaio. O ambiente decorado com fotos de Angelo Pinto e trabalhos de Juraci Dorea nosso artista maior.

Faleceu a centenária

Aos 103 anos, faleceu no final de semana, a educadora Beatriz Carvalho, que teve o corpo velado no Pax Cristo Rei e sepultada no sábado. È mãe de Eliana Carvalho e de Katia Carvalho, sogra de Getilio Lima e avó de Davi.

Data maior de Licia

Esteve completando idade nova, a delegada Licia Larangeira Alves, que comemorou com um jantar em familia em sua residencia ao lado do seu marido o executivo Vanderley Alves e suas filhas. Ela é minha irmã, a quem tenho o maior apreço.

Outro aniversariante

Foi bastante festejado, sábado, com um jantar em que reuniu o melhor dos seus amigos da sociedade, o Promotor de Justiça Aldo Rodrigues. Rolou o melhor escocês legitimo e honesto, além de vinhos das vinícolas das melhores castas.

O point

A cidade volta ao seu “week end” movimentado, após as férias de janeiro e um dos points em estilo megatônico esteve o tradicional Ponto do Zequinha. Não precisa dizer que os dois pratos mais pedidos foi a famosa picanha e o delicioso carré.