Coluna de Antônio José Larangeira de 06 de janeiro de 2017

Governador e obras

O deputado estadual Angelo Almeida (PSB) comemorou o investimento de R$ 800 milhões que será destinado, ainda este semestre, para construção de novas adutoras e estações de tratamento de água em Salvador e Feira de Santana anunciado, na quinta-feira passada,(02/02/2017), pelo governador Rui Costa durante a sessão de abertura dos trabalhos legislativos de 2017. O chefe do executivo estadual também revelou que a Estação Rodoviária da capital baiana será deslocada, possibilitando a integração com a Estação de Transbordo de Águas Claras e a implantação de VLT para passageiros com velocidade de 150 km/h que substituirá o trem suburbano que sai da estação da Calcada em Salvador. Apesar do parlamentar, em sua nota ter informado de que o govenador anunciou um trem entre Salvador-Feira de Santana, o fato passou desapercebido pela mídia. Se vai ter e uma noticia alvissareira para a Região Metropolitana de Feira de Santana.

Temporada

Encontra-se em São Paulo durante boa temporada a trabalho profissional, o estudioso em marketing Ubiracy Santana. Aproveita a oportunidade e tem participado de importantes eventos como Formula 1 de Automobilismo, Salão do Automovel, aniversario de São Paulo e atualmente da Festa da uva em Jundiaí. N’ao perdeu tempo e assistiu o show da famosa banda norte americana Guns N Roses. Retorna a Bahia para o carnaval, porém, já com passagem de retorno para Sampa.

EMEC

Com a presença do prefeito Jose Ronaldo de Carvalho, autoridades e convidados, o presidente do Hospital EMEC medico Silvio Marques inaugurou ao lado de dirigentes da instituição capitaneados pela ginecologista Cleuza Pita, o novo, amplo e sofisticado Pronto Socorro da instituição . Foi um evento bastante concorrido e o modernismo em todo equipamento chamou a atencao de todos.

Greve medica

Em carta aberta , os médicos do Hospital Estadual da Criança informam suspensão, desde quinta-feira u;tima, de parte das atividades, devido a atraso no pagamento do salário de dezembro. Em julho passado, os médicos ficaram três semanas parados pelo mesmo motivo. Os grevistas reclamam ainda de nunca terem sido contratados desde que a direção do hospital foi assumida, há um ano e meio, pela Liga Álvaro Bahia contra a Mortalidade Infantil (LABCMI). Classificam a situação como “realidade anômala de informalidade”.

Produção zero

Um mês se passou e nenhum dos mais de 20 assessores de imprensa nomeados para cargo de provimento temporário da Câmara Municipal conseguiu produzir uma linha sequer sobre algum vereador. Dimas Oliveira, falou está falado…

Data

Completara amanha idade nova o empresário Ivam Kruschewsky, que sera festejado com um jantar em família, em sua morada, por sua esposa Cidinha, seus filhos e netos.