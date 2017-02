Coluna de Antônio José Larangeira de 04 de fevereiro de 2017

Confraria recebeu presidente da ABAV

Sob a presidência de Armando Sampaio, quando do almoço da ultima sexta feira, a Confraria dos Gastronomos, recepcionou no restaurante típico Picui, que está com novas instalações, o presidente da ABAV Bahia, Jorge Pinto. Além de um bom numero de membros titulares, esteve presente o presidente da Associação Comercial de Feira de Santana Marcelo Alexandrino e o secretário de Cultura, Esporte e Lazer Edson Borges.

Sons do Verão

Nada melhor do que curtir um som de qualidade, em pleno Verão e, ao mesmo tempo, ficar pertinho de artistas que representam muito bem a música baiana. Através de uma parceria entre o Boulevard e a Rádio Princesa FM, o shopping abre as portas para o Projeto Sons do Verão. O programa contará com entrevistas e apresentações dos artistas e terá transmissão ao vivo diretamente da praça de alimentação, todas as quintas-feiras do mês de fevereiro, sempre às 17h. Os nomes já confirmados para a 2ª edição do projeto são: Amanda Santiago, Os Clones do Brasil, Banda Faz pra Mim e Jeean Santana. Uma oportunidade do público conhecer de perto grandes nomes da música na Bahia, interagir com eles e acompanhar pessoalmente a transmissão do programa.

Geilson , 2º. vice

O deputado estadual e radialista feirense Carlos Geilson (PSDB) é o novo 2° vice presidente da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa da Bahia, eleita na quarta-feira ultima ao lado do presidente Angelo Coronel(PSD).

Muda o CIS

Inexplicavelmente, Jayro Miranda acaba de sair da diretoria geral do Centro Industiral do Subaé e para o seu lugar vai assumir, o atual chefe de gabinete do CIS, José Da Paz. O fato foi confirmada pelo líder do governo na Assembleia Legislativa do Estado, deputado Zé Neto. O mesmo não explicou as razões da mudança.

Obituário

Faleceu e foi enterrada ontem, a senhora da sociedade Janete Medeiros, viúva do saudoso empresário e pecuarista Gracindo Freitas Medeiros. Era figura ligada a área educacional do Estado, tendo chegado ao cargo de diretora de instituições colegiais, assim como era muito querida na sociedade feirense.

Cordel e selo

Selo emitido pelos Correios tem ilustração do cordel “A Seca no Meu Sertão”, escrito em 2008, Jurivaldo Alves da Silva e sua filha Patrícia Oliveira. A xilogravura da capa do livreto também é da autoria de Jurivaldo, que tem banca de literatura de cordel no Mercado de Arte Popular (MAP). Durante a Feira do Livro do ano passado, organizada pela Universidade Estadual de Feira de Santana com apoio da Prefeitura, o professor de xilogravura Luiz Natividade indicou sua obra.