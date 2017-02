Coluna de Antônio José Larangeira de 03 de fevereiro de 2017

O Beco de Vivaldo

O Beco é Punk’, deixou claro o artista plástico Vivaldo Lima, ao realizar um excelente trabalho em uma das paredes do tradicional Beco da Energia, em Feira de Santana, domingo passado, resultado de mais uma intervenção de um dos bons produtores das artes visuais no movimento #obecoénosso. Na sua participação utilizou o seu risco consagrado retratando o idealizador do movimento, Marcio Punk.

Geilson com Coronel, mas Nilo…

A bancada de oposição fechou questão em apoiar a candidatura do deputado Ângelo Coronel (PSD) à presidência da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia (AL-BA). A expectativa é que, nas próximas horas, o grupo oficialize o anúncio após o nome de Coronel se mostrar viável para encerrar o período de cinco mandatos consecutivos de Marcelo Nilo (PSL) no comando do legislativo estadual – Nilo é candidato à reeleição e na última quinta-feira (26/01/2017) reuniu 29 deputados em um almoço, número insuficiente para garantir um novo período à frente da AL-BA. Apesar de se dizer alinhado em favor do seu colega Coronel, o parlamentar feirense Carlos Geilson declarou a uma radio da Capital de que tem simpatia pelo nome de Marcelo Nilo (PSL) para presidente do Legislativo estadual, mas seguirá o grupo que é liderado por ACM Neto, se a bancada de oposição não for liberada.

Gestão

Empreendedores de Feira de Santana que buscam aprimorar os serviços oferecidos a gestão do negócio já podem se inscrever para capacitações disponibilizadas pelo Sebrae em fevereiro e março. A programação completa atende todos os públicos através de oficinas, palestras e cursos complementares. Ao todo, foram abertas 715 vagas e ainda há muitas disponíveis. Para os Microempreendedores Individuais (MEI), há vagas para as oficinas de soluções SEI Vender, SEI Formar Preço e SEI Comprar, além de workshops de inovação que, juntos, ensinam os principais pontos para a gestão de um negócio competitivo, eficiente e lucrativo. Todas as atividades voltadas para o MEI são gratuitas. Em paralelo, o MEI conta com o suporte para preenchimento da Declaração Anual do Simples Nacional (DASN-MEI) e a emissão de boletos mensais do Documento de Arrecadação Simplificada (DAS-MEI).

Serviços bancários

Cada vez pior o atendimento das agencias bancárias à clientela, mais precisamente aos idosos. É muito comum as pessoas da terceira idade serem atendidas em segundo plano, pois várias casas de credito deixaram, uma boa parte de ter caixas exclusivos para estas pessoas. Vai dai que, os velhinhos são sempre chamados quando querem os funcionários, contrariando uma legislação, isto é, quando não maltratam os mesmos. Na próxima vez que presenciar, vou denunciar o banco e o funcionário .