Coluna de Antônio José Larangeira de 02 de fevereiro de 2017

Ronaldo e o chapéu

Talvez motivado pelo sol e calor a que está exposto diariamente, na visita ás obras da sua administração, o prefeito Jose Ronaldo de Carvalho voltou a aderir o uso do chapéu de aba ao estilo de “chapéu do Panamá”, não se desgrudando de hipótese alguma, sempre interessado na proteção do rosto e sua cavice. Deixou de lado o uso de bonés e ficou até mais elegante.

Exonerado para votar

Para participar da votação para a presidência da Câmara dos Deputados, que se realizou ontem, o secretário de Desenvolvimento Urbano, Fernando Torres, pediu exoneração do cargo de Secretario de Desenvolvimento Urbano do governo estadual, que foi publicado no Diário Oficial do Estado na edição de quarta-feira (1º) . Saiu daqui dizendo que iria votar em Rodrigo Maia para presidência da Câmara Federal. Na volta deverá retornar à titularidade de secretario do Desenvolvimento Urbano.

Confraria no pantanal

Pela segunda vez, a maioria dos membros da Confraria dos Gastronomos, que é capitaneada por Armando Sampaio, deverá fazer um turismo no pantanal mato-grossense, mais precisamente no município de Bonito, onde centralizarão a hospedagem. O giro em sua maior parte será na selva e que tem Wilson Pereira um dos mais interessados na arte da caçada.

Direito de resposta

A diretora da APLB Feira, Professora Marlede Oliveira, acompanhada da diretoria da entidade sindical participou , na rádio Sociedade AM (970), em Feira de Santana, quando exercendo o direito de resposta contra afirmações do radialista Joilson Freitas, que comanda o programa Rotativo News. Na oportunidade, esclareceu diversos pontos, entre eles, os fatores que levaram a APLB Feira a participar de greves gerais, realizadas em todo o país no ano passado, além das mobilizações contra a PEC 241/55, que tem como objetivo a retirada de direitos dos trabalhadores.

Livrarias e e-comerce

Com o fim das férias escolares a procura por itens de volta às aulas e ao trabalho aumenta. De olho nesse mercado de comercialização , livrarias e papelarias estão cheia de gente para compra assim como o setor de e-commerce se preparou diversas ofertas para suprir a demanda. No e-Fácil, um dos maiores e-commerce do país, computadores, tablets e notebooks são destaque. Afinal, o consumo do período não fica restrito aos materiais escolares. Também exige a troca do computador, notebook ou tablet para ajudar nas pesquisas, trabalhos escolares ou mesmo cursos online.

A linha de impressoras e multifuncionais também entra na lista para facilitar o dia a dia. A expectativa é que venda desses itens cresça pelo menos 15% no período do mês de janeiro. Assim também, está o mercado de Feira de Santana.