Coluna de Antônio José Larangeira 23 de de fevereiro de 2017

Cadê os recursos ?

Segmentos políticos da cidade estão querendo saber dos R$ 36 milhões alocados no Ministério dos Transportes para realizar a duplicação da BR 116, sentido Feira de Santana ao entroncamento de Tanquinho. Comentam que o prefeito Jose Ronaldo está interessado em saber do assunto, pois há quem afirme que os mesmos recursos foram destinados para outra cidade no Nordeste. O assunto poderá ir para o gabinete do presidente Michel Temer.

Situação de emergencia

O Ministério da Integração Nacional reconheceu situação de emergência em 13 municípios atingidos por desastres naturais. O longo período de seca e estiagem foi o motivo do reconhecimento em Queimadas, São Domingos, Serra Preta e Serrinha, na Bahia; Botumirim, Felisburgo, Lontra e Varzelândia, em Minas Gerais; Bela Vista do Piauí, no Piauí; e Riachão do Dantas e Tomar do Geru, em Sergipe. Chuvas intensas e enxurradas foram a causa do reconhecimento em Nova Independência, em São Paulo, e Fontoura Xavier, no Rio Grande do Sul, respectivamente. E Feira ?

Carnaval

Florzinha Tavares e Leur Lomanto com amigos, passa no Morro de São Paulo, em quanto deputado estadual do PMDB, Pedro Tavares com Carolina Ramos vai à Trancoso. Andreia Freitas e Paulo Vaz Sampaio curtem o animado carnaval de Maragogipe. Solange Lins de Albuquerque e seu sobrinho Marconi passam em Guarajuba, Cecilia e Rita Torres e Misael Tavares , com amigos, almoçando no Cafélier.

Adroaldo Dórea, 90

Foi festejado em família, os noventa anos de vida do patriarca Adroaldo Dórea, figura da maior expressão da sociedade feirense. Esposa, filhos, netos, noras e genros fizeram um encontro de amor e carinho a esta respeitada personalidade da odontologia baiana. Seus filhos Miguel e André capitanearam a reunião ao lado da suas irmãs.

Revoada feirense

Hoje, começa a revoada de muita gente dos mais diversos segmentos da vida social feirense. Os destinos são Praia do Forte, Guarajuba, Ilha de Itaparica e Cabussu. Vamos lá…