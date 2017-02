CMFS: Requerimentos do vereador Lulinha são aprovados

Foram aprovados três requerimentos de autoria do vereador Luiz Augusto de Jesus – Lulinha (DEM) na manhã desta quarta-feira (22/02/2017), na Câmara Municipal de Feira de Santana (CMFS).

Os requerimentos nº 22, 23 e 24/2017, de autoria do vereador Luiz Augusto de Jesus – Lulinha (DEM), solicita extensão de rede de energia para o final da rua Lucidalva, na sede do distrito de Tiquaruçu, rede de extensão de energia na Travessa Capim Grosso, localizada no bairro Conceição, em frente ao Condomínio Habitacional Jardim das Oliveiras e a mudança de padrão bifásico para trifásico pela Coelba no bairro da Conceição, tendo, respectivamente.

De acordo com Lulinha, o requerimento nº 22/2017 visa completar a rede de energia do local, tendo em vista que com o crescimento populacional na região a oscilação de energia está causando prejuízos para os moradores e comerciantes.

Por sua vez, o requerimento nº 23/2017 visa proporcionar mais qualidade de vida aos moradores. “O local encontra-se escuro. A solicitação já foi tratada pessoalmente com a gestante da Coelba, Cleriane Rodrigues, e espero contar com a atenção e colaboração dela”, anseia Lulinha.

Por fim, o requerimento de nº 24/2017 tem como objetivo parar com as constantes oscilações na energia no bairro da Conceição que estão causando prejuízos para os moradores e comerciantes.