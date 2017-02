Cidadã denuncia descarga de esgoto na praia do Porto da Barra; crime ambiental foi praticado por empresa que presta serviço à Prefeitura de Salvador

Uma cidadã encaminhou, no domingo (19/02/2017), vídeo em que é registrado crime ambiental praticado pela própria Prefeitura de Salvador.

No vídeo, um caminhão de coleta de esgoto realiza despejo de dejetos na Praia do Porto da Barra.

A lama preta despejada pelo veículo de placa Lauro de Freitas, OZI-8804 — com identificação através de adesivo, cuja inscrição continha ‘A serviço da Prefeitura de Salvador’ — avança sobre trecho da praia, atingindo o mar da Baía de Todos-os-Santos.

Cartão Postal

O Porto da Barra é considerado um dos pontos turísticos de maior fluxo da capital baiana.

A “competente” gestão do prefeito ACM Neto (DEM) evidência o apreço ao meio ambiente, aos cidadãos e turistas contribuindo com a degradação do local.

Confira o vídeo