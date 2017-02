Centros Juvenis inscrevem para oficinas em Itabuna, Vitória da Conquista e Barreiras

Os Centros Juvenis de Ciência e Cultura de Vitória da Conquista (517 km de Salvador), no Sudoeste da Bahia, de Itabuna (435 km de Salvador), no Sul baiano e de Barreiras (871 km de Salvador) na região Oeste, estão com inscrições abertas para diversas oficinas. As atividades são direcionadas a estudantes da rede estadual de ensino matriculados no 9º ano e no Ensino Médio Regular ou Integrado à Educação Profissional e acontecem no turno oposto aos quais os estudantes estão matriculados.

Em Vitória da Conquista, as inscrições serão realizadas até o dia (12/03/2017), através do endereço eletrônico: <cjccvc.blogspot.com.br>. Estão sendo oferecidas 200 vagas para as oficinas ProgramAí, Criando Games, Robótica, Quadrinhos em rede, Animateen, Artistas.com. As aulas começam dia 21 de março. O Centro Juvenil de Ciência e Cultura de Vitória da Conquista funciona no bairro Brasil, junto ao Colégio Estadual Rafael Spínola.

Em Itabuna são oferecidas 800 vagas para as oficinas Science Dance, FotoArt, Leitura Punjante, Super 8 (Produção Audiovisual), English Course, Reciclaê, Slackline, Capoeira, Arena Gamer. Os interessados devem garantir a vaga até o dia 10/3, no endereço eletrônico: <cjccitabuna.blogspot.com.br>. O Centro Juvenil de Ciência e Cultura de Itabuna está instalado no anexo do Colégio Estadual de Itabuna, no bairro do São Caetano. As aulas começam dia 6 de março.

No Centro Juvenil de Ciência e Cultura de Barreiras estão sendo ofertas 300 vagas para as oficinas: Trilhas do Cerrado, Cosmoplaytion, Descomplicando a Física, Fotogr@fe, Play again, CardBoard, ProgramaAí, HQ, Empreenda! e SOCiência. As inscrições ficam abertas até o preenchimento das vagas oferecidas. Os estudantes devem se dirigir ao Centro Juvenil para fazer a confirmação da inscrição, portando carteira de identidade (RG), CPF, comprovante residência e comprovante de matrícula. As atividades serão iniciadas no dia 6 de março. O Centro Juvenil de Barreiras está localizado no bairro Sandra Regina.

Sobre os Centros Juvenis – Os Centros Juvenis de Ciência e Cultura são espaços dedicados à Educação complementar, ao lazer criativo, à interação social, ao conhecimento tecnológico, à Ciência e a tantas outras formas de saber que ultrapassam o conhecimento convenciona. Os centros estão distribuídos por todo o Estado, nas cidades de Vitória da Conquista, Itabuna, Barreiras, Senhor do Bonfim, além de Salvador. Os cursos e oficinas oferecidos acontecem no turno oposto aos quais os estudantes estão matriculados.