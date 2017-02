Cencosud é eleita maior varejista da América Latina

O Grupo Cencosud ocupa a liderança na América Latina na 20ª edição do Global Powers of Retailing 2017, levantamento realizado pela consultoria Deloitte, que analisa as 250 empresas do varejo com melhor desempenho de vendas em nível mundial. A rede varejista também figura a posição 57º no ranking global. O Grupo Cencosud opera no Brasil com mais de 220 lojas, possui cerca de 29 mil colaboradores e está presente em oitos estados – Alagoas, Bahia, Ceará, Goiás, Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro e Sergipe – por meio das bandeiras GBarbosa, Bretas, Prezunic, Perini e Mercantil Rodrigues, além de atuar no segmento de farmácias e lojas de eletroeletrônicos.