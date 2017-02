“Carnaval de Salvador não pode ter censura ideológica”, critica deputado Robinson Almeida à censura do governo de ACM Neto ao ‘Fora Temer’

Sobre a tentativa de punição do Conselho Municipal do Carnaval (Comcar) à banda Baiana System, após a apresentação do grupo nesta sexta-feira (24/02/2017), no Campo Grande, em Salvador, o deputado Robinson Almeida chama atenção para essa atitude esvaziar o Carnaval da sua essência, que é a manifestação popular.

“É inadmissível qualquer tipo de censura à manifestação popular e à banda Baiana System. O presidente do Comcar fecha os olhos pra bajulação de alguns artistas ao prefeito”, enfatiza o deputado federal Robinson Almeida.

E conclui: “ao ser seletiva, a postura vira censura ideológica. Se punir quem se expressar pelo `Fora Temer´, o Carnaval de Salvador ficará vazio”.

Retaliação

Segundo declaração do presidente do Conselho Municipal do Carnaval de Salvador, Pedro Costa, o grito de “Fora Temer” e “machistas, fascistas, não passarão”, puxado pelo vocalista da banda, Russo Passapusso, e entoado por milhões na Avenida; é considerado uma infração grave e, por isso, o Comcar analisa a possibilidade de excluir a banda da edição de 2018, do carnaval da capital.