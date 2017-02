Carnaval 2017 – Salvador: última apresentação das Ganhadeiras de Itapuã

Para fechar a folia com chave de ouro, o grupo As Ganhadeiras de Itapuã finaliza sua participação no Carnaval 2017 amanhã (28/02/2017), a partir das 21h30, no palco principal do Pelourinho com o projeto ‘Flores do Samba’, que realiza ao lado do grupo Barlavento e do cantor e compositor Tom Barreto. Ano passado, o grupo se apresentou no mesmo palco com o projeto ‘Toda Mulher é Meio Chica da Silva’ tendo Zezé Mota e Aiace Felix como convidadas. “Em 2016, As Ganhadeiras de Itapuã fizeram um grande show no Pelourinho que resultou em um dos mais belos encontros, e agora, em 2017, elas tocarão no mesmo palco com convidados de puro samba de raiz”, conta Amadeu Alves, diretor musical do grupo.

O projeto compõe a programação pipoca do Circuito Batatinha (Pelourinho) que receberá no mesmo dia artistas como a banda IFÁ, o grupo Canela Fina, a Orquestra Fred Dantas, a cantora Márcia Castro, dentre outros. “O Pelourinho é um lugar emblemático e no show das Ganhadeiras, todos poderão sentir o perfume, as cores e a força destas Flores do Samba”, conclui Amadeu.

As Ganhadeiras de Itapuã

Atentadas à sua história, As Ganhadeiras de Itapuã desenvolvem hoje um trabalho de valorização da mulher como agente social e de resgate das tradições populares dos sambas-de-roda e cânticos de suas ancestrais. O grupo surgiu em 2004 em reuniões realizadas nos terreiros das casas de Dona Cabocla e de Dona Mariinha, no bairro de Itapuã, em Salvador (BA). Atualmente, entre as 20 vozes femininas que o compõem, está o encontro de gerações de jovens e senhoras de mais de 80 anos. O grupo foi vencedor nas categorias de ‘Melhor Grupo Regional’ e ‘Melhor Álbum de Música Regional’ no 26º Prêmio da Música Brasileira de 2015 e, no ano passado, foi escolhido para participar da cerimônia de encerramento das Olimpíadas Rio 2016, no Estádio do Maracanã.

Agenda

As Ganhadeiras de Itapuã – Show Flores do Samba

Data: 28 de fevereiro (terça-feira)

Horário: 21:30 horas

Local: Palco principal do Pelourinho (Terreiro de Jesus)

Aberto ao público