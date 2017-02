Carnaval 2017 – Salvador: tem axé e blocos afro na segunda-feira; confira programação

Além de muita música baiana, a programação do carnaval de Salvador tem espaço para rock, música eletrônica, samba e um palco multicultural.

Na lista de atrações até a Quarta-Feira de Cinzas estão Anitta, Daniela Mercury, Banda Eva, Babado Novo, Parangolé, Alinne Rosa, Ivete Sangalo, Saulo, entre outros.

No circuito do Pelourinho, o tema serão os 50 anos da Tropicália. A programação tem atrações baianas que se destacaram no movimento. A festa contará com ritmos como reggae, afoxé, MPB, pop e axé. O Carnaval no Pelô leva todos os anos diversas atrações gratuitas às ruas.

Confira a programação dos blocos gratuitos desta segunda de carnaval (27/02/2017)

Saulo – Circuito Osmar (Campo Grande)

Baiana System – Último trio do circuito Barra-Ondina

Larissa Luz, Márcia Castro e Mc Carol (Trio Reseite as minas) – Circuito Osmar (Campo Grande)

Carla Cristina – Circuito Osmar (Campo Grande)

Trio Elétrico Armandinho, Dodô e Osmar – Circuito Dodô (Barra-Ondina)

Baby do Brasil – Circuito Dodô (Barra-Ondina)

Paulinho Boca de Cantor – Circuito Dodô (Barra-Ondina)

Jeanne Lima – Circuito Dodô (Barra-Ondina)

Tierry – Circuito Dodô (Barra-Ondina)

Munquidala – Circuito Dodô (Barra-Ondina)

No Pelourinho:

17h – Filhos de Korin Efan

17h20 – Não deixe o Samba acabar

17h40 – Tambores e Cores (Rafael Manga)

18h – Carnapelô

18h20 – Alabê(Banda Alabê)

18h40 – Insabá Mazá

19h – Bloco da Capoeira

(Tonho Materia / Alas de Capoeira)

19h20 – Afoxe Baba Afomã

19h40 – Ylê Oyá (Baía Keto / Banda Oyá)

20h – Zimbabwe