Carnaval 2017 – Salvador: Sinjorba relança bloco ‘Filhos da Pauta’

O Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado da Bahia (SINJORBA) relança o bloco ‘Filhos da Pauta’. O bloco desfila no sábado (25/02/2017) durante o Carnaval 2017 de Salvador.

As ruas do Pelourinho, local onde acontece o carnaval com formato inspirado nas versões mais antigas, é o circuito escolhido pelo bloco ‘Filhos da Pauta’. A concentração para saída do desfile será na sede do Sinjorba, localizada na Rua Gregório de Matos (antiga Maciel de Baixo), Nº 25 .

Mais informações podem ser obtidas através do e-mail sinjorba@sinjorba.org.br, ou por telefone, através dos números (71)3321-1914 e (71)98789-1050.