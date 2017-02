Carnaval 2017 – Salvador: prefeito ACM Neto é “ovacionado” como “golpista”; confira vídeo

O prefeito de Salvador, ACM Neto (DEM), foi “ovacionado” aos gritos de “golpista” pela multidão que se encontrava em frente à sede do bloco afro Ilê Aiyê na noite de sábado (25/02/2017). Os populares gritavam, também, “fora Temer”.

ACM Neto foi ao local para acompanhar a saída do bloco, sendo, na oportunidade, prestigiado pelo público com o reconhecido título de “golpista”. O título concedido “carinhosamente” pela plebe é uma referência ao apoio que o político, neto do deputado da ditadura, concedeu ao processo de usurpação do mandato popular da presidente Dilma Rousseff (PT).

As vaias ocorreram no momento em que o prefeito defendia o direito de expressão, em entrevista à imprensa, ao comentar a manifestação da banda BaianaSystem, que, em apresentação na Avenida, contou “fora Temer”. Em seguida, Neto sorriu, acenou para o público e entrou na sede do Ilê para aguardar a saída do bloco.

“Todas as pessoas têm o livre direito de se manifestar, seja um artista ou um cidadão. Nós não vamos retaliar, pelo menos eu não”, afirmou.

Na contramão do que disse o prefeito, o presidente do Conselho Municipal do Carnaval, Pedro Costa, chegou a ameaçar a expulsão da banda BaianaSystem por conta da manifestação.

Confira o vídeo

Com informações de Luan Santos, do Jornal A Tarde.