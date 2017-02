Carnaval 2017 – Salvador: Luiz Caldas vai puxar trio sem cordas nos dois principais circuitos da folia

Para um artista com a longa trajetória de sucesso de Luiz Caldas soaria até inadequado afirmar que ele vive hoje um dos grandes momentos da sua carreira. O certo, no entanto, é que o artista realizou um verão memorável, com duas noites de casa lotada e grandes convidados no Museu du Ritmo, e agora se prepara para um Carnaval que terá em seus desfiles alguns dos momentos mais esperados da festa.

“Eu escolho meu repertório pensando no folião pipoca, que gosta de rua e de pular Carnaval”, adianta o cantor que faz sua primeira apresentação em trio sem cordas nesta Quinta-feira (23/02/2017), 19h30, no Circuito Barra-Ondina, voltando às ruas na TERÇA-FEIRA (28), às 16h30, no Circuito Campo Grande. Os desfiles do artista em trio sem cordas no Carnaval 2017 têm patrocínio do Governo da Bahia e Caixa Econômica Federal.

A numerosa pipoca de Luiz Caldas, famosa pelo entusiasmo e fidelidade ao artista, também terá ponto de encontro SEGUNDA-FEIRA (27), meia noite, no Farol da Barra, quando o cantor faz show no Palco Skol, uma das novidades do Carnaval de Salvador deste ano. O Palco Skol irá prolongar a folia no ponto famoso por ser um dos cartões postais da cidade, com shows que começam ao sair o último trio do circuito e vão até 4h da manhã.

Seja pelas avenidas ou no palco, Luiz Caldas promete manter em alta a vibração entre sua heterogênea legião de fãs cantando, tocando, dançando e mostrando, mais uma vez, porque se tornou figura emblemática, dono de uma obra que se expande e cresce em importância a cada dia. Exemplo disso é o CD de axé music que ele acaba de lançar em seu portal (www.luizcaldas.com.br), intitulado Força Soberana, nome de uma das canções do álbum, presente em seu repertório de Carnaval.

O músico também promete testar o fôlego da sua pipoca com clássicos como Tieta, Haja Amor, Odé e Adão, Ajayôe Lá Vem o Guarda, entre outras composições que fazem da sua apresentação no Carnaval um desfile de grandes músicas, responsável por uma pipoca que cresce em adeptos e em alegria à medida que avança na avenida.

Agenda

SEG (27/2) – Palco Skol – Farol da Barra – 0h

TER (28/2) – Trio Pipoca – Campo Grande – 16h30