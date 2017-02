Carnaval 2017 – Salvador: chega na metade com reduções de lesões corporais, roubos e furtos

O Carnaval 2017 chega ao terceiro dia com redução de 38,4% nos casos de lesão corporal e de 9,6% dos crimes contra o patrimônio (roubos e furtos). Os dados foram apresentados na reunião de avaliação, realizada, na manhã deste domingo (26/02/2017), no Quartel dos Aflitos.

Em números absolutos foram 45 casos de lesões, nenhum grave, enquanto no ano passado ocorreram 73. Com relação aos crimes contra o patrimônio a polícia computou na festa deste ano 404 roubos e furtos enquanto no ano anterior ocorreram 447.

Nos três dias de festa a polícia conduziu para os postos 1.471 pessoas, 41 foram autuadas em flagrantes. Treze armas foram apreendidas.

Tentativa de assalto

O sargento da Polícia Militar José Eduardo Neves Rodrigues, lotado na 11ª Companhia Independente da Polícia Militar (Barra), foi preso em flagrante por policiais da Companhia Independente da PM/Polo, na noite de sábado, acusado de atirar em Luiz Alberto Pinheiro dos Santos.

Em depoimento na Corregedoria Geral da SSP ele contou que agiu em legítima defesa, depois de Luiz tentar assaltá-lo. Após a ação, Luiz, que já acumulava cinco inquéritos por arrombamento, e um por porte ilegal de armas e tráfico de drogas, foi encaminhado para o Hospital Geral do Estado, mas não resistiu aos ferimentos. O caso está sendo acompanhado pelas corregedorias da SSP e da PM e pela Polícia Civil. O sargento, que permanece detido, teve a arma apreendida para perícia.