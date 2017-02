Carnaval 2017: fique atento para os objetos proibidos nos circuitos

Ao reunir um grupo de amigos, as fotografias tornam-se essenciais para recordação, mas nem sempre é possível fazê-las sem cortar alguém da imagem. Para solucionar o problema, muitos recorrem ao famoso ‘pau de selfie’. No entanto, o uso do bastão está proibido pela Secretaria da Segurança Pública nos circuitos do Carnaval 2017.

O famoso acessório fotográfico está numa lista de objetos proibidos de circular nos circuitos da folia e nos carnavais de bairros, divulgado pela SSP. Isso porque, de acordo com o coordenador de Planejamento para Grandes Eventos da Polícia Militar, major PM Marcelo Souto, ele tem potencial ofensivo.

“Existem objetos que podem provocar algum tipo de dano físico no próprio folião ou em outras pessoas, mesmo que não sejam necessariamente levados aos circuitos para prática delituosa”, lembrou.

Garrafas e recipientes de vidro em geral também podem ser transformados em armas perigosas, por isso serão proibidos. Também não poderão ter acesso à área da festa objetos com potencial perfurocortante, a exemplo de facas, tesouras, lâminas de barbear, espadas e canivetes.

O uso de armas de fogo são limitados às forças de segurança. Peças que compõem uma arma ou a ela se assemelham, como réplicas, simulacros, armas de brinquedo, de emissão de luz ou centelha, pneumáticas e pistolas de ar, e qualquer tipo de munição ou pólvora também estão vetadas.

Para acessar os locais da festa, os foliões deverão passar por um dos 46 portais de abordagem, onde são realizadas buscas manuais e com detectores de metais, a fim de impedir a entrada de qualquer instrumento que ponha em risco a segurança e tranquilidade dos foliões.

Outra novidade da Segurança Pública para este Carnaval são as câmeras instaladas nestes portais, que permitem o envio de imagens em tempo real pelo Centro Operações e Inteligência. “Novas estratégias foram criadas para garantir que o folião brinque em paz”, pontuou o major Marcelo Souto, ao observar que mochilas e sacolas devem ser evitadas levar para a festa. “Quem está com mochila atrai a atenção de criminosos”, advertiu.

Confira abaixo a lista completa de itens banidos da folia

Fogos de artifício ou pirotécnicos

Armas de fogo ou semelhantes (incluindo armas de brinquedo ou simulacros)

Munição ou pólvora

Drogas ilícitas (maconha, crack, cocaína e outras)

Produtos químicos e venenos

Brocas, serras, arpões, flechas, machados, facas de cozinha, chaves de fenda, agulhas, martelos, alicates ou qualquer outro objeto perfurocortante.

Remos, tacos, bastões e equipamentos similares (incluindo o pau de selfie)

Objetos de vidros (garrafas, taças e demais)