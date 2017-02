Feira de Santana: vereador Antônio Carlos Passos Ataíde agradece regresso ao parlamento municipal

O vereador Antônio Carlos Passos Ataíde – Carlito do Peixe (DEM), em seu discurso na tribuna da Câmara Municipal de Feira de Santana, na manhã desta quarta-feira (22/02/2017), lembrou que no dia 15 de dezembro de 2016 fez um discurso de despedida por não ter obtido êxito nas eleições. Carlito não conseguiu a reeleição, mas ficou na 1ª suplência.

“Após isso o prefeito me fez o convite de voltar a esta Casa. Ele chamou o vereador Justiniano França para assumir a Secretaria de Serviços Públicos e ele aceitou, por isso estou aqui de volta. Não sei até quando ficarei, mas enquanto estiver agradecerei a Deus”, afirmou.

Carlito garantiu tem um trabalho social voltado para o povo de Feira de Santana e que continuará a fazer isso nas discussões de matérias e na defesa do Governo Municipal e nas categorias representadas por sindicatos e associações. “Ao lado do Executivo agradeço mais uma vez por ser também o vice-líder do governo nesta Casa”, disse.

O edil findou o seu discurso agradecendo ao vereador João Bililiu pelas palavras de elogios dirigidas a ele em seu discurso, quando o mesmo enalteceu sua atuação como amigo e vereador.