Carla Cristina puxa dois dias de trio sem cordas em Salvador

O ouro é usado como símbolo de pureza, valor, realeza e ostentação. O principal objetivo dos alquimistas era produzir ouro a partir de outras substâncias, como o chumbo. Ouro também é conhecido como símbolo do Sol. Baseado no glamour, a cantora Carla Cristina resolveu homenagear este elemento químico neste Carnaval.

A estrela da música baiana irá exaltar o Ouro durante dois dias de folia. “O ouro exerce funções críticas em computadores, comunicações, naves espaciais, motores de reação na aviação, e em diversos outros produtos. É um elemento que está sendo inserido cada vez mais na medicina como antiinflamatórios no tratamento de artrites reumatóides e outras enfermidades reumáticas. Vou fazer essa referência”, revelou.

O trio independente de Carla Cristina sairá no domingo (26/02/2017) a partir das 15 horas no Circuito Barra – Ondina e na segunda-feira (27) a partir das 17:45 no Circuito Campo Grande. Os desfiles da artista em trio sem cordas no Carnaval 2017 são patrocinados pelo Governo do Estado, por meio da Superintendência de Fomento ao Turismo – Bahiatursa.

Nos Bairros

Carla Cristina também fará parte da programação oficial do Carnaval nos Bairros. O Carnaval dos Bairros é uma das opções para os foliões que não querem se deslocar para os grandes pontos (Dodô, Osmar e Batatinha) e preferem ver os shows em um palco fixo, sem fazer o percurso de desfiles, ou mesmo não querem sair dos bairros. No sábado (25) Carla levará seu Axé para o bairro Boca do Rio no Parque Poliesportivo. No domingo (27) a artista fará a festa na Praça 15 de Abril no bairro da Plataforma. As apresentações da artista no Carnaval dos Bairros é uma iniciativa da Prefeitura Municipal de Salvador, através da Empresa Salvador Turismo – Saltur

Carla Cristina

A popularidade de Carla Cristina correu o mundo com o sucesso Xibom Bombom, do grupo As Meninas. Essa baiana, que começou a cantar aos 12 anos nos bares de Salvador, subiu pela primeira vez em um trio elétrico com 15 anos de idade e, desde então, não parou mais. A cada novo show, a cada ano, a cada disco gravado, Carla conquista mais e mais o coração das pessoas. Ainda bem, porque mais recentemente a cantora vem colocando a sua voz poderosa e o seu carisma em prol de causas mais nobres.

Figura carimbada do Carnaval de Salvador, além dos shows pelo Brasil e no exterior, Carla Cristina também se destacou como apresentadora. Em 2012 apresentou em Natal o programa da REDE TV “Em cima do trio”. Fez também a transmissão ao vivo do Carnatal para a emissora. Foi apresentadora da Record Bahia do programa Bom D+, exibido para toda a Bahia e 150 países pela Record Internacional.

Agenda

SAB (25/2) – Carnaval nos Bairros – Boca do Rio – 19h00

DOM (26/2) – Trio Pipoca – Barra-Ondina – 15h00

DOM (26/2) – Carnaval nos Bairros – Plataforma – 01h00

SEG (27/2) – Trio Pipoca – Campo Grande – 17h45