Cantor lança na semana do Carnaval de Salvador a música “Plurinatural”

O cantor e compositor baiano BukJones acaba de gravar uma nova canção intitulada “Plurinatural”. O single autoral e inédito será lançado nas principais plataformas digitais (Soundcloud, Deezer, YouTube) na semana do Carnaval, com um clipe de registros feitos no estúdio Ampera Records.

Apesar de ter passado alguns anos sem lançar música para seu trabalho solo, Buk continuou compondo e agora traz ao público uma homenagem aos mestres do samba: “Eu queria contemplar esses heróis que sempre trabalharam muito e não acho que receberam o destaque que mereciam.

Essa composição tem diversos ingredientes das matrizes de samba do Brasil, a começar pelo samba-reggae que desde o início vem sendo o fio condutor do meu trabalho e, nesta canção, se encontra com o samba de roda, com a ciranda. É o samba-reggae homenageando o samba mãe, o samba raiz”, explica o cantor.

“Plurinatural” é a primeira das cinco faixas inéditas que irão compor um EP a ser gravado durante 2017, mas ainda sem data de lançamento definida. A letra faz reverência ao samba, mas também pontua o respeito às mulheres, além de trazer a energia do Carnaval. “Para meu encanto, quase toda a música que se faz na Bahia deriva do samba. O Carnaval nasce do samba e hoje esse crédito está sendo devolvido a ele (o samba)”, afirma o artista. O novo projeto conta com a parceria com o produtor Gil Alves e Memória &Arte.