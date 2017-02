Cantor Carlinhos Brown agita e inova no Carnaval 2017

É com agenda lotada e imensa vontade de fazer da alegria a grande estrela da festa que o inventivo Carlinhos Brown se prepara para deixar sua marca em mais um Carnaval de Salvador. Artista de múltiplas facetas, ele dividirá sua maratona de apresentações entre camarotes e o seu tradicional projeto voltado aos foliões pipoca, o Camarote Andante, trio sem cordas que desfila no sábado (25/02/2017), a partir das 20h30, no circuito Barra-Ondina (Dodô). Assumidamente inquieto, Brown ainda reserva uma surpresa para a folia momesca, na terça-feira (28).

Tendo a capacidade de inovação como uma das suas mais marcantes características, o Cacique do Candeal vai desfilar no Camarote Andante tendo como convidada a banda Mukindala, de sua criação, declaradamente a última expressão encontrada pelo artista para escoar sua criatividade. Revelação deste verão, o novo grupo percussivo, que tem Paula Sanffer (ex-TheVoice Brasil) e Rafa Chagas como vocalistas, é um chamado irrecusável à dança com o seu novo estilo afiliado ao merengue, nomeado de parambandam.

“Com 25 anos da Timbalada que estamos fazendo este ano, não poderíamos deixar de trazer algo novo e a Mukindala é essa novidade que a Axé Music esperava. Eles vieram para amarrar e dizer o quanto essa geração, já empoderada de algo consolidado enquanto movimento do Axé, pode oferecer de inovação para nós. Queremos mostrar que, onde nasceu a Axé Music, tem muito mais. A Mukindala veio pra provar isso”, realça Brown.

E por falar em criação, a Timbalada será uma das homenageadas pelo seu autor durante o Camarote Andante, que este ano desfila com o patrocínio da Schin e Governo do Estado da Bahia através da Bahiatursa. Compositor dos principais hits do grupo, Carlinhos Brown promete apresentar um repertório recheado de sucessos desses 25 anos de história da banda que criou nos anos 90, no bairro do Candeal. Entre os destaques do set list comemorativo estão as emblemáticas “Alegria Original”, “Cachaça” e “Água Mineral”.

Dando continuidade à parceria de sucesso com o Camarote Planeta Band, iniciada no ano passado, Carlinhos Brown volta novamente este ano ao mirante mais concorrido de Ondina para animar o público, na sexta-feira (24), no domingo (26) e na segunda-feira (27). No primeiro dia de festa, ele divide o espaço com o fenômeno da música sertaneja, a cantora Marília Mendonça, que estreia este ano no Carnaval da capital baiana.

“Essa mistura boa que a gente faz no Carnaval com todos os estilos é para mostrar que aqui em Salvador todo mundo pode tocar, todo mundo tem espaço. Porque a alegria pediu licença a vários outros estados e disse: ‘olhe, a Bahia tem um lugar especial para mim’. E a alegria quando chega aqui, ela fica com preguiça de ir para outros lugares. As pessoas já sabem disso, então todo mundo vem para cá e vibra com a nossa festa”, comenta Carlinhos Brown.

Já a terça-feira (28) será “Do jeito que o povo gosta”. Carlinhos Brown levará toda a sua alegria para o Camarote Schin Aê, um dos mais concorridos do circuito Dodô (Barra-Ondina), localizado em frente ao Clube Espanhol. Por lá, o artista, que é um dos embaixadores da marca, irá interpretar ainda o jingle que compôs e gravou e já é cantado em coro pelo público. “A marca Schin não apenas mata a sede, mas ela alimenta culturalmente. E música tem essa alegria e espontaneidade que são próprios do Carnaval da Bahia e do Brasil”, comenta Carlinhos Brown que, ainda para o último dia da folia, promete uma surpresa para as ruas, mais um fruto do seu motor criativo.

Agenda

– Sexta-feira (24/02) – Camarote Planeta Band

– Sábado (25/02) – Camarote Andante (Barra-Ondina), às 20h30

– Domingo (26/02) – Camarote Planeta Band

– Segunda-feira (27/02) – Camarote Planeta Band

– Terça-feira (28/02) – Camarote Schin Aê