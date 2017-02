Candeias: vice-governador João Leão e secretários estaduais visitam cidade e formam força-tarefa para revitalização de equipamentos

Na última sexta-feira (10/02/2017), o vice-governador da Bahia, João Leão (PP), visitou o município de Candeias, juntamente com uma equipe técnica da Conder, do secretário de Saúde do Estado, Fábio Villas Boas, do secretário de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social, Carlos Martins, e foi recebido pelo prefeito Dr. Pitágoras, a vice prefeita Márcia Gomes, secretários municipais e vereadores.

A visita começou na localidade conhecida como Buracão, no Distrito de Menino Jesus, e foi solicitado pelo prefeito ao governador Rui Costa que encarregou João Leão de fazer o levantamento da área. Quanto ao Buracão de Menino Jesus, que tem anos de abandono, o vice-governador afirmou que uma equipe da Conder estará analisando o local, para tomar as devidas providências que sejam cabíveis.

Logo após, a comitiva se dirigiu a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), Hospital Ouro Negro, Lagoa da CCC, e o Estádio Municipal David Caldeira. Sobre o fechamento da UPA, João Leão disse que foi uma medida muito bem acertada do Prefeito Dr. Pitágoras. “Não sei como chamavam uma unidade daquela de emergência, pois o perigo era eminente, com a estrutura comprometida por várias rachaduras. Aquela unidade não poderia estar prestando serviço à população daquela forma” disse ele.

O vice governador afirmou que não há mais motivos para o hospital Ouro Negro, continuar sob intervenção Federal. “Já passou da hora de ter acabado essa intervenção, que foi feita na gestão passada”. Para o secretário estadual de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social, Carlos Martins, a intervenção federal não se faz mais necessária e que a prefeitura precisa ter o direito de administrar o hospital. “O prefeito foi eleito para administrar. Para uma boa gestão, é preciso que ele possa colocar sua equipe. A responsabilidade é dele, até porque a população cobra do gestor uma boa qualidade dos serviços públicos. Essa intervenção não é mais necessária” disse Martins.

O secretário de Saúde do Estado, Fabio Villas Boas acredita ser necessário um entendimento rápido com a justiça federal para que a administração do hospital volte a ser responsabilidade do município. O prefeito Dr. Pitágoras afirmou que vai encaminhar solicitação através da procuradoria do município à Justiça Federal, pedindo o encerramento da intervenção, que foi prorrogada há poucos dias.

O vice governador trouxe uma mensagem do governador do estado, Rui Costa de que a Saúde de Candeias, precisa estar em consonância com as melhorias que tem sido feitas na Bahia e lembrou da construção de vários hospitais no estado. “Vamos ajudar Candeias na secretaria de saúde em tudo que a cidade precisar” afirmou.

João Leão visitou ainda a Lagoa da CCC, e falou do interesse do Governador Rui Costa em realizar um projeto semelhante ao da Lagoa Encantada de Feira de Santana. Um projeto começará a ser arquitetado para transformar a Lagoa em um local de recreação e lazer no futuro. A visita seguiu para o estádio municipal David Caldeira, e o vice governador, junto com a Conde e a Sudesb realizará uma proposta de reforma e revitalização do equipamento esportivo.