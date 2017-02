Campus da Uefs terá internet de alta conectividade, anuncia deputado Angelo Almeida

O campus da Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs) será todo estruturado com cabeamento por fibra óptica, o que garantirá mais rapidez no acesso à internet dentro da Instituição. A notícia foi anunciada, na tarde desta quinta-feira (09/02/2017), pelo secretário Vivaldo Mendonça, titular da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação durante audiência com o reitor da Uefs, Evandro do Nascimento, o pró-reitor de Pesquisa e Pós-Graduação, Aristeu Vieira da Silva, e o chefe de gabinete da pasta, Rodrigo Hita. A audiência foi solicitada pelo deputado estadual Angelo Almeida (PSB).

De acordo com o deputado Angelo Almeida esta é uma demanda antiga da comunidade acadêmica e que está sendo acompanhada de perto pelo mandato, visto que são cerca de 11 mil pessoas, entre professores, alunos e funcionários, que interagem no campus e que serão diretamente beneficiados com a internet de alta conectividade. O deputado também enfatizou que o governo do Estado tem trabalhado a inovação, a ciência e a tecnologia como recursos para fomentar o desenvolvimento social, emprego e renda.

“O secretário Vivaldo se incumbiu em dialogar com o reitor assegurando a ele um projeto de banda larga na Bahia iniciado pelas universidades. Pela representatividade que a Uefs tem, por ser a primeira universidade pública do estado, não tenho dúvida que será contemplada num prazo mais curto possível, ainda neste ano de 2017, conforme ele nos assegurou”, comemorou Angelo.

O secretário Vivaldo Mendonça frisou que “Feira de Santana é um polo integrado de desenvolvimento e que, portanto, é importante esse diálogo entre a pasta e as instituições de ensino que devem ter uma postura não apenas reivindicatória, mas também propositiva”, disse.

Já o reitor da instituição Evandro do Nascimento destacou que o deputado estadual Angelo Almeida, como feirense, conhece a realidade da Uefs e que o apoio do mandato neste pleito é fundamental. “Este projeto de dotar o estado da Bahia com a rede de banda larga baseada em fibra ótica, passando por grandes cidades como Feira de Santana, beneficiará também o nosso campus. Portanto, acreditamos que dentro de algum tempo tenhamos uma proposta concreta e a Uefs será uma referência para esse projeto em Feira de Santana”.