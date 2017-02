Brasil é sede seminário internacional de cooperativismo

Líderes do cooperativismo mundial estarão em São Paulo, no dia (06/03/2017), para discutir um plano de ação que o setor deve colocar em prática nos próximos anos. O foco será a contribuição das cooperativas, em nível global, para o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) propostos pela Organização das Nações Unidas (ONU), dentre eles, a erradicação da pobreza no mundo até 2030.

Trata-se do seminário internacional “O Cooperativismo e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – Combinando Impacto Econômico e Social por um Futuro Melhor”, o qual ocorrerá na sede da Unimed do Brasil, na capital paulista.

O evento é uma realização da Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB), em parceria com a Aliança Cooperativa Internacional (ACI), Unimed do Brasil e Organização das Cooperativas do Estado de São Paulo (Ocesp), e contará com a participação do diretor social da ONU, Maxwell Haywood.

Estarão presentes, representantes de 25 países que compõem a ACI, dentre eles, o Brasil. A Aliança Cooperativa Internacional é presidida, atualmente, pela canadense Monique Leroux. No Brasil, Márcio Lopes de Freitas, preside a OCB.

A força do cooperativismo no mundo

Mais de 100 países já praticam o cooperativismo;

Mais de 1 bilhão de pessoas já aderiram ao movimento cooperativista;

Mais de 250 milhões de empregos gerados;

2,6 milhões de transações comerciais envolvendo cooperativas;

Mais de US$ 3 trilhões em receitas anuais.

No Brasil

6.655 mil cooperativas;

13,2 milhões de cooperados;

376.795 mil empregos diretos.

Agenda

Data: 6 de março, de 9h às 18h30

Local: Unimed do Brasil (Alameda Santos, 1827 – São Paulo)