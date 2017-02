Banda Mukindala estreia no Carnaval de Salvador ao lado de CArlinhows Brown no Camarote Andante

A banda Mukindala já confirmou para onde levará o seu ritmo parambandam na programação deste Carnaval. E a estreia do grupo na folia momesca não poderia ser diferente, será ao lado do seu criador, Carlinhos Brown, durante o desfile do Camarote Andante, no Circuito Dodô (Barra-Ondina), no sábado (25/02/2017). Na ocasião, os cantores Paula Sanffer (ex-The Voice Brasil) e Rafa Chagas e o músico Gato Preto, que compõem a linha de frente da Mukindala, vão mostrar sua mistura rítmica dançante, afiliada ao merengue, que promete ser uma das boas surpresas da festa.

Já no domingo (26), a turma da Mukindala vai animar o público de Cajazeiras X, no palco que integra a programação do Carnaval dos Bairros, da Prefeitura de Salvador, opção para os foliões que não querem se deslocar para os pontos tradicionais da folia. Por lá, a banda, que conta ainda com mais oito músicos na sua formação, vai apresentar um repertório especial com composições de Carlinhos Brown feitas para o grupo, como Tremula, Axé Nunca Cai, Ameaça – versão dele para composição de Luiz Kallaf – e Ponto de Atravessar, esta última uma parceria com Michael Sullivan, música de trabalho da Mukindala.

“Há 30 anos a Axé Music levou a música da Bahia para o mundo, o mundo se apoderou dela e hoje ela não pode ser vista como regional. Queremos mostrar que, onde nasceu a Axé Music, tem muito mais. A Mukindala veio pra provar isso”, realça Brown.

E na segunda-feira (27), com o patrocínio da Bahiatursa, a Mukindala comanda pela primeira vez um trio elétrico no Carnaval. Se para os ouvidos, a nova banda é um chamado irrecusável à dança; para os olhos, a provocação é interagir e se divertir. O astral contagiante de Paula Sanffer, as coreografias do irreverente Rafas Chagas e ainda a performance inusitada do músico Gato Preto, que toca um instrumento em formato de guitarra mas que reproduz sons percussivos, vão fazer dessa estreia um momento único para carimbar de vez o ritmo parambandam na maior festa de rua do planeta.

Do trio elétrico novamente para os palcos, na terça-feira (28), a banda Mukindala fecha a agenda do seu primeiro Carnaval como atração de um dos maiores e mais sofisticados camarotes de Salvador, o Planeta Band. Cobiçado por proporcionar uma estrutura segura e confortável, o camarote conta com uma visão privilegiada da festa, além de lounges, spa, banheiros climatizados, salão de beleza, entre outros atrativos. Os ingressos, com opções open bar e all inclusive, custam a partir de R$ 320.

Agenda Mukindala Carnaval 2017

Sábado (25/02) – Participação no Camarote Andante

Domingo (26/02) – Show Palco Cajazeiras – Carnaval nos Bairros

Segunda-feira (27/02) – Trio independente no circuito Dodô (Barra-Ondina)

Terça-feira (28/02) – Show Camarote Planeta Band