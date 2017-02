Bancada de Oposição na ALBA diz que Antônio Imbassahy em Ministério representa conquistas para Bahia

No retorno aos trabalhos na Assembleia Legislativa, a Bancada de Oposição, liderada pelo deputado estadual Leur Lomanto Jr. (PMDB), destacou a importância da posse do deputado federal Antonio Imbassahy (PSDB), como ministro-chefe da Secretaria de Governo para o estado da Bahia. Segundo os oposicionistas, o novo ministro demonstra experiência e grande capacidade para ajudar nas relações entre o Planalto e Congresso Nacional. Além disso, a Bahia ganha forte representatividade na equipe ministerial do presidente Michel Temer, sendo contemplada nas reivindicações por mais recursos e projetos.

“Parabenizamos o deputado Imbassahy pela nomeação como ministro. A sua posse significa um grande reforço para a Bahia, no Palácio do Planalto, representando também a defesa dos interesses do nosso estado, junto ao governo federal”, afirmou o líder Lomanto Jr.

O deputado estadual Luciano Ribeiro (DEM), exaltou o potencial de Imbassahy para fazer as articulações com a Câmara e o Senado. “Sem contar que terá ainda mais instrumentos para lutar em favor das necessidades do nosso estado”, frisou. A conquista de mais benefícios para a Bahia também foi citada pelo deputado estadual Adolfo Viana (PSDB). “Um grande passo na busca por mais recursos para o nosso estado”, acrescentou o tucano. Imbassahy tomou posse na última sexta-feira (03/02/2017).