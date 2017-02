Bahia amplia visibilidade do Turismo Religioso em feiras

A Bahia vai intensificar a divulgação de atrativos do turismo religioso ao participar de 60 feiras nacionais e internacionais durante 2017, afirmou o secretário estadual do Turismo, José Alves, durante reunião com o padre Paulo Avelino e o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Dias D’Ávila, nesta terça-feira (07/02/2017). “A Bahia tem muito mais que sol e praia. Vamos mostrar a riqueza dos nossos atrativos religiosos e conquistar turistas que viajam movidos pela fé”, disse o secretário.

O Roteiro da Fé (Igreja do Bonfim, Memorial de Irmã Dulce e Igreja da Conceição da Praia), por exemplo, aquece o turismo religioso o ano inteiro. As festas religiosas no interior do Estado (Bom Jesus da Lapa, Serrinha e Cachoeira) reúnem centenas de milhares de turistas em peregrinação e romaria, um tesouro cultural incomparável, destacou José Alves.

Durante o encontro, o padre Paulo Avelino detalhou o projeto de construção do complexo religioso Cidade Santa, no município de Dias D’Ávila (50 quilômetros de Salvador).

A criação da Cidade Santa foi idealizada pelo padre para reunir baianos e turistas em experiências de fé, com a realização de dias de louvor e shows de artistas católicos, dentre outras atividades.

O espaço servirá para convivência de religiosos católicos e abrigará projetos sociais dedicados a crianças e idosos. Vai abrigar também celebrações com público de sete mil pessoas sentadas.

Para contribuir com recursos que permitam a construção da Cidade Santa é preciso fazer um cadastro. Basta acessar o site www.cidadesanta.com.br