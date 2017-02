Atriz Aline Riscado em Salvador

A atriz e bailarina Aline Riscado, garota propaganda das campanhas da Itaipava, confirmou presença no Carnaval de Salvador. Ela estará na sexta-feira (24/02/2017), nos camarotes Harém e Club, espaços que têm patrocínio da marca. A bela também estará na folia em Pernambuco (Olinda Beer) e Rio de Janeiro (Camarote Itaipava).

Em 2017, a Itaipava renova sua participação na folia baiana em alguns dos espaços mais cobiçados do circuito. O camarote Club é novidade no Carnaval, com a fusão entre os gigantes Reino e Cerveja & Cia, e vai contar com atrações como Thiaguinho, Wesley Safadão e Harmonia do Samba. Já o camarote Harém volta a oferecer uma megaestrutura e estrelas como Anitta, Aviões do Forró e Marília Mendonça.