Minsitro Alexandre de Moraes debate ‘Segurança e Cidadania como agentes de transformação’ em Almoço-Debate do LIDE

O ministro da Justiça e Segurança Pública licenciado, Alexandre de Moraes, indicado pelo presidente Michel Temer para o Supremo Tribunal Federal (STF), é o convidado do Comitê de Gestão do LIDE – Grupo de Líderes Empresariais para palestrar sobre “Segurança e cidadania como agentes de transformação socioeconômica”, no primeiro Almoço-Debate LIDE de 2017. Sob o comando de Luiz Fernando Furlan, chairman of the Board do LIDE, o evento será realizado em 6 de março, das 12h às 14h30, no Hotel Grand Hyatt, em São Paulo. O Almoço-Debate LIDE contará ainda com a presença dos secretários de Justiça em âmbito estadual (São Paulo), Marcio Elias Rosa, e da capital paulista, Anderson Pomini, entre outras autoridades.

Moraes estava à frente do ministério desde maio de 2016, quando o presidente Michel Temer assumiu interinamente a Presidência da República. Moraes pretende ficar afastado do ministério até a sabatina na Comissão de Constituição de Justiça (CCJ) do Senado, Casa legislativa onde iniciou uma série de visitas para se apresentar aos 81 senadores, que aprovarão ou não seu nome à vaga surgida após o acidente aéreo que vitimou fatalmente o ministro Teori Zavascki, em 19 de janeiro último. No lugar de Moraes, assumiu interinamente a pasta o secretário-executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, José Levi.

Durante o almoço, Moraes abordará temas que despertam grande preocupação por parte da sociedade brasileira, tais como a construção de presídios e a defesa da adoção de penas alternativas para crimes menos graves. Antes de ser ministro da Justiça e Segurança Pública, foi secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, cargo para o qual foi nomeado pelo governador Geraldo Alckmin em dezembro de 2015, e entre 2002 e 2005, na gestão anterior a de Alckmin, ocupou a Secretaria de Estado de Justiça, Defesa e Cidadania.

